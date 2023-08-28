هجوم بالمتفجرات على موقع عسكري إسرائيلي في الضفة الغربي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن موقعا عسكريا بالقرب من بلدة يعبد بالضفة الغربية المحتلة، تعرض لهجوم بالمتفجرات اليوم الاثنين.

تعرض موقع عسكري إسرائيلي لهجوم بالمتفجرات

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "جنود الجيش الذين كانوا في عملية نشطة بالقرب من يعبد في لواء مناشيه أطلقوا النار على مهاجمين ألقوا متفجرات من مركبة باتجاه موقع عسكري قريب".

وأضاف البيان أن "المقاتلين ألقوا القبض على عدد من المهاجمين الذين أصيبوا جراء إطلاق النار وصادروا السيارة التي كانوا يستقلونها، وباشرت القوات بعمليات تفتيش ومطاردة".

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وفي سياق أخر تمكنت السلطات اللبنانية، من إلقاء القبض على شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل أثناء محاولتهم مغادرة مطار بيروت.

القبض على شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان

وأكدت وسائل إعلام لبنانية في تقاريها، أن خلية التجسس مكونة من شخصين اثنين، وقالت السلطات الأمنية في بيروت أن هذه الخلية كانت تقوم بعمليات معينة في بيروت لصالح إسرائيل.

وأكدت السلطات الأمنية في لبنان، أنه تم إحالة المتهمين للقضاء العسكري للتحقيق معهم، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية توترات كبيرة، بسبب محاولة دولة الاحتلال نقل السلك الشائك في المنطقة الحدودية لضم أجزاء من الأراضي اللبنانية.

وضمن المناوشات التي وقعت بين بيروت وتل أبيب، أطلقت قوات الاحتلال النار في وقت سابق بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

إطلاق نار تجاه الأراضي اللبنانية

ومن جانبها ذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، في تقرير لها عن الاشتباكات، أن قوات العدو الإسرائيلي أطلقت النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد المعادي باتجاه الأراضي اللبنانية، على خلفية قيام أحد المواطنين برمي مفرقعة نارية باتجاه الداخل المحتل.

وطالبت تل أبيب، يوم الجمعة الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.

وعلى الجانب الأخر قالت هيئة البث الإسرائيلية، أن "تل أبيب طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف "خيمة" "حزب الله" اللبناني، وتوسيع تفويض قوات "يونيفيل" الدولية عند "الخط الأخضر"، وهو التفويض الذي يجدد، في شهر أغسطس من كل عام.

