تريزيجيه يسجل الهدف الثاني في مرمى بتسوانا (فيديو)

منتخب مصر، أضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في بتسوانا بالدقيقة 29 مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى بتسوانا بالدقيقة 5.

ويخوض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مباراته الدولية رقم 100 بقميص منتخب مصر الوطني، عندما يشارك أمام بتسوانا في اللقاء

ويحمل محمد صلاح شارة كابتن منتخب مصر في مباراة اليوم أمام بتسوانا.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيل الفريق الذي سيبدأ به مواجهة منتخب بتسوانا، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

تشكيل منتخب مصر أمام بتسوانا

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

حمدي فتحي

خالد صبحي

محمد حمدي

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

محمد صلاح

أسامة فيصل

الاحتياطي:

المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمد الشامي

موعد مباراة مصر وبتسوانا

وتقام مباراة مصر وبتسوانا اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر، على ملعب الأخير بمدينة فرانسيستوون والتي تبعد عن العاصمة البوتسوانية جابورون قرابة 400 كم، ويبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، ويطلق عليها عاصمة الشمال، وهى من أكبر المدن السياحية في بوتسوانا.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبتسوانا

وتنطلق أحداث مباراة مصر وبتسوانا في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.