تصفيات أمم إفريقيا، الكاميرون يتعادل سلبيا أمام زيمبابوي ويتراجع لوصافة المجموعة العاشرة

تصفيات أمم إفريقيا، انتهت مباراة زيمبابوي ضد الكاميرون بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مانديلا الوطني، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

تشكيل زيمبابوي أمام الكاميرون

بدأ نورمان مابيزا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي مباراته أمام الكاميرون بتشكيل مكون من:

أروبي - جودنوز موريرا - موناشي جاراننجا - جيرالد تاكوارا - رينوموهتا - جوردان زمورا - مونيتسي - خاما بيلليات - مافومو - برنس دوبي - موسونا

منتخب زيمبابوي، فيتو

تشكيل الكاميرون ضد زيمبابوي

أما مارك بريس المدير الفني لـمنتخب الكاميرون فبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

أندريه أونانا - كريستوفر - تولو نوهو - مايكل نجاديو نجادجوي - Tchatchoua J - كارلوس باليبا - أندري زامبو أنجويسا - مارتن هونجلا - كريستيان باسوجوج - بريان مبيومو- فينسنت أبو بكر.

ترتيب الفريقين قبل الجولة الثانية

بهذه النتيجة حصد منتخب الكاميرون نقطة واحدة ليرفع رصيد إلى أربع نقاط ولكنه تراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب كينيا متصدر المجموعة العاشرة بنفس الرصيد 4 نقاط، أما منتخب زيمبابوي فاحتل المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى نقطتين من تعادلين

كان منتخب الكاميرون قد فاز في الجولة الأولى على ناميبيا بهدف نظيف في الجولة الأولى، فيما تعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره الكيني بدون أهداف.