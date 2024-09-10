تصفيات أمم أفريقيا، منتخب موزمبيق يهزم غينيا بيساو 2-1
فاز منتخب موزمبيق على ضيفه غينيا بيساو بنتيجة 1/2 ضمن منافسات نفس المجموعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
تقدم منتخب موزمبيق بهدف ريكاردو كيمارايس بعد مرور خمس دقائق، وأدرك ماما بالدي التعادل لغينيا بيساو في الدقيقة 24.
وسجل إلياس ماكامو الهدف الثاني لموزمبيق في الدقيقة 73 ليقتنص أصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة.
ويعتلي منتخب موزمبيق صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن مالي صاحب المركز الثاني.
ويحل منتخب غينيا بيساو ثالثا برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب إسواتيني الترتيب في المركز الرابع بدون رصيد.
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