الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محاكمة شقيق بوجبا بتهمة خطفه وابتزازه

بول بوجبا وشقيقه
بول بوجبا وشقيقه ماتياس

تسبب بول بوجبا، لاعب منتخب فرنسا، في محاكمة شقيقه ماتياس أمام القضاء، بتهمة ابتزاز وخطف اللاعب في عام 2022.

يذكر أن بول بوجبا البالغ من العمر 31 عاما وخاض 91 مباراة دولية مع فرنسا، والذي تم إيقافه لمدة أربع سنوات في عام 2024 بسبب ثبوت تعاطيه لهرمون التستوستيرون أثناء لعبه في صفوف يوفنتوس.

وستتم محاكمة ماتياس بوجبا بتهمتي محاولة ابتزاز شقيقه بول والاشتراك الجنائي في واقعة تعرض فيها لاعب كرة القدم للابتزاز والاختطاف في عام 2022.

ووفقًا لمكتب المدعي العام الفرنسي، فإن شقيق لاعب مانشستر يونايتد السابق قد يُحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل؛ حيث سينضم ماتياس بوجبا (34 عامًا) في قفص الاتهام في محكمة جنايات باريس كل من روشدان ك. وأداما س. وبوبكر س. ومامادو م. ومحمد مشكور وجميعهم ينتمون إلى دائرة أصدقاء بوجبا في بلدة رواسي أون بري، ويشتبه في أنهم قاموا بابتزاز اللاعب وخطفه لبضع ساعات.

وتوجه بول بوجبا لزيارة أصدقائه، في مارس 2022، خلال معسكر تدريبي للمنتخب الفرنسي، وبدورهم قاموا باصطحابه إلى شقة في لاني سور مارن (ضواحي باريس)، ليقتحم ملثمون مسلحون ببنادق هجومية الشقة، وطالبوا بمبلغ 13 مليون يورو مقابل خدمات حماية، واحتجزوا لاعب الوسط لعدة ساعات، اعترف خلالها اللاعب بأنه كان ”خائفًا“.

وأثناء التحقيق الذي أجرته الشرطة، دافع المتهمون عن أنفسهم بالادعاء أنهم كانوا يتصرفون تحت ضغط من مجموعة أخرى.

فيما كشف الفرنسي بول بوجبا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، موقفه من اعتزال كرة القدم.

بوجبا يكشف موقفه من اعتزال كرة القدم 

وقال بوجبا، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "ما زلت لاعب كرة قدم، لا أنظر إلى تلك الأشياء التي تقول إنني سأعتزل، لقد انتهيت.. أريد أن أقاتل من أجل مسيرتي.. أنا متفائل".

وأضاف: "لم أنته بعد. أتدرب بقوة! ما زلت لاعب كرة قدم بنسبة 100%.. ولا أستطيع الانتظار للعودة إلى الملعب".

وفي أغسطس من العام الماضي، جاءت نتيجة اختبار بوجبا إيجابية لمادة "ديهيدرو إيبي أندروستيرون"، التي ترفع مستويات هرمون التستوستيرون، وذلك بعد تعادل يوفنتوس 1-1 مع بولونيا.

وبعد 6 أشهر، تم إيقاف لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق لمدة 4 سنوات، من قبل المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا.

بوجبا يدعم فرنسا أمام بلجيكا في اليورو

"أنا متفائل"، بوجبا يكشف موقفه من اعتزال كرة القدم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

بوجبا بول بوجبا منتخب فرنسا خطف بوجبا محاكمة شقيق بوجبا

مواد متعلقة

"أنا متفائل"، بوجبا يكشف موقفه من اعتزال كرة القدم

بوجبا يدعم فرنسا أمام بلجيكا في اليورو

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

أشرف عبد الباقي يضع شروطا للمشاركة في فهد البطل

جامعة حلوان تعلن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

نتائج مثيرة في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.. البرازيل تواصل السقوط.. باراجواي تكسر العقدة.. وكولومبيا تهزم الأرجنتين

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

ads

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

نهاية مأساوية لمتسلق فوق قمة جبل روزا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 11- 9- 2024

القاهرة 41 درجة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 9 - 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-9-2024

المزيد

انفوجراف

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية