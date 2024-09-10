محاكمة شقيق بوجبا بتهمة خطفه وابتزازه

تسبب بول بوجبا، لاعب منتخب فرنسا، في محاكمة شقيقه ماتياس أمام القضاء، بتهمة ابتزاز وخطف اللاعب في عام 2022.

يذكر أن بول بوجبا البالغ من العمر 31 عاما وخاض 91 مباراة دولية مع فرنسا، والذي تم إيقافه لمدة أربع سنوات في عام 2024 بسبب ثبوت تعاطيه لهرمون التستوستيرون أثناء لعبه في صفوف يوفنتوس.

وستتم محاكمة ماتياس بوجبا بتهمتي محاولة ابتزاز شقيقه بول والاشتراك الجنائي في واقعة تعرض فيها لاعب كرة القدم للابتزاز والاختطاف في عام 2022.

ووفقًا لمكتب المدعي العام الفرنسي، فإن شقيق لاعب مانشستر يونايتد السابق قد يُحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل؛ حيث سينضم ماتياس بوجبا (34 عامًا) في قفص الاتهام في محكمة جنايات باريس كل من روشدان ك. وأداما س. وبوبكر س. ومامادو م. ومحمد مشكور وجميعهم ينتمون إلى دائرة أصدقاء بوجبا في بلدة رواسي أون بري، ويشتبه في أنهم قاموا بابتزاز اللاعب وخطفه لبضع ساعات.

وتوجه بول بوجبا لزيارة أصدقائه، في مارس 2022، خلال معسكر تدريبي للمنتخب الفرنسي، وبدورهم قاموا باصطحابه إلى شقة في لاني سور مارن (ضواحي باريس)، ليقتحم ملثمون مسلحون ببنادق هجومية الشقة، وطالبوا بمبلغ 13 مليون يورو مقابل خدمات حماية، واحتجزوا لاعب الوسط لعدة ساعات، اعترف خلالها اللاعب بأنه كان ”خائفًا“.

وأثناء التحقيق الذي أجرته الشرطة، دافع المتهمون عن أنفسهم بالادعاء أنهم كانوا يتصرفون تحت ضغط من مجموعة أخرى.

فيما كشف الفرنسي بول بوجبا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، موقفه من اعتزال كرة القدم.

بوجبا يكشف موقفه من اعتزال كرة القدم

وقال بوجبا، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "ما زلت لاعب كرة قدم، لا أنظر إلى تلك الأشياء التي تقول إنني سأعتزل، لقد انتهيت.. أريد أن أقاتل من أجل مسيرتي.. أنا متفائل".

وأضاف: "لم أنته بعد. أتدرب بقوة! ما زلت لاعب كرة قدم بنسبة 100%.. ولا أستطيع الانتظار للعودة إلى الملعب".

وفي أغسطس من العام الماضي، جاءت نتيجة اختبار بوجبا إيجابية لمادة "ديهيدرو إيبي أندروستيرون"، التي ترفع مستويات هرمون التستوستيرون، وذلك بعد تعادل يوفنتوس 1-1 مع بولونيا.

وبعد 6 أشهر، تم إيقاف لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق لمدة 4 سنوات، من قبل المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا.