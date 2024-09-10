الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

شركات الطرق المصرية تستعرض إمكانياتها لاقتحام السوق العراقى

الطرق
الطرق
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بدأت شركات الطرق والكبارى المصرية العمل على دراسة كافة فرص التعاون مع الشركات والمؤسسات العراقية لبدء مشروعات كبرى للطرق والكبارى بالعراق.

الشركات المصرية للطرق 

وقامت مجموعة من شركات الطرق والكبارى بطرح الرؤية الخاصة بها وشرح الإمكانيات والخبرات المصرية فى هذا المجال بما يتناسب وطبيعة السوق المصرى.

وتم التباحث حول طبيعة الطرق المتشابهة بين بعض المواقع فى مصر ونظيرتها فى  العراق الأمر الذى  يعطى الثقة للقيادة العراقية للمشاركة فى تنفيذ عدد من مشروعات الطرق من خلال الشركات المصرية.

وكان وزير النقل والصناعة الفريق مهندس كامل الوزير، التقى صباح اليوم نظيره العراقى لبحث التعاون المشترك.

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مشروعات الطرق مشروعات طرق وكباري ٤ جهات معفاة من تراخيص إعلانات الطرق

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