الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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حوادث

السيطرة على حريق في محل إطارات سيارات بالقليوبية (صور)

حريق بالطريق الزراعي
حريق بالطريق الزراعي بالقليوبية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمحل إطارات سيارات بجوار محطة وقود على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب، وذلك دون خسائر بشرية أو إصابات، ومنع امتداد الحريق لمحطة الوقود، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نشوب حريق بمحل إطارات السيارات بالطريق الزراعي 

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمحل إطارات السيارات بجوار محطة وقود علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لمحطة الوقود المجاورة، ومنع وقوع كارثة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.
 

حريق بمحل إطارات سيارات بقليوب  ، فيتو
حريق بمحل إطارات سيارات بقليوب  ، فيتو
حريق بمحل إطارات سيارات بقليوب  ، فيتو

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