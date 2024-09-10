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ثقافة وفنون

دنجوان التيك توك، معلومات أثارت الجدل عن شاكر.. أبرزها تحقيق 15 مليون جنيه في ربع ساعة

شاكر
شاكر

تصدر اسم التيك توكر شاكر خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا عقب انتشار أنباء تزعم مشاركته في عمل فني من إنتاج أحمد السبكي، الأمر الذي جعل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، يحذر المنتجين من التعامل مع التيك توكر شاكر أو غيره بدون العودة للنقابة أو إبرام أي عقود تتجاهل قانونها.

من هو التيك توكر شاكر؟

اسمه الحقيقي محمد شاكر وكان ضابط شرطة برتبة “رائد”، تحول إلى تيك توكر واستطاع أن يحقق قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال تطبيق “تيك توك” كما وقعت في حبه الكثير من الفتيات وأطلق عليه دنجوان “التيك توك”. 

وبدأت حكايته عندما التحق بكلية الهندسة ثم تركها وحول إلى كلية الشرطة وكان حريصا على مساندة أصدقائه في حفلات زفافهم وفي وقت ما انتشر مقطع فيديو وهو يرقص في أحد أفراح أصدقائه كان سببا من أسباب شهرته.

وكان تطبيق التيك توك نقطة تحول في حياة التيك توكر شاكر، حيث إنه استطاع من خلاله أن يصبح ثريا ثراءً فاشحا ووصل الأمر أنه يتربح من التطبيق ملايين في ساعات معدودة بجانب الهدايا التي يتلقاها باهظة الثمن. 

وأصبح معروفا على السوشيال ميديا بـ “شاكر محظور دلوقتي” ومؤخرا انتشرت أنباء كثيرة عبر التيك توك تفيد بأن شاكر تربع 15 مليون جنيه في ربع ساعة من خلال لايف واحد.

كما ظهر محمد شاكر أيضا في جولات عبر تيك توك مع عدد من النجوم ومن أبرزهم حمو بيكا ومني فاروق وغيرهم، ويحرص من وقت للآخر أن يشارك جمهوره بصورة من الدول التي يسافر إليها وسيارته باهظة الثمن التي يظهر بها من وقت لآخر.

بدع غريبة تسيئ للفن المصري

وحذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المنتجين من التعامل مع التيك توكر شاكر أو غيره بدون العودة للنقابة أو إبرام أي عقود تتجاهل قانونها.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي قناة “الحدث اليوم”: نرى حاليا بدعا غريبة تحمل تقليلا من قيمة مصر والريادة المصرية والدراما المصرية، معقبا: "إزاي إحنا اللي عملنا تاريخ فني عظيم أمثال الشهد والدموع ورأفت الهجان وغيرها نشوف على شاشاتنا التيك توكر".

قوة نقابة المهن التمثيلية 

وأضاف: "سنتصدى بكل قوة للتصرفات الغريبة ونتمنى أن الأزمة لا تصل الي وقف التعامل مع بعض شركات الإنتاج، كل طلباتنا احترام النقابة وقانونها وكل من يريد شيئا يأتي للنقابة ونرد عليه".

ولفت: المنتج أحمد السبكي تواصل معي وأخبرني أنه يحترم النقابة وقانونها.

تعليق المنتج أحمد السبكي

من جانبه، قال المنتج أحمد السبكي:"عمري ما اتخانق مع أشرف زكي ده حبيبي ولا عمر ما هيحصل خلاف بيني وبينه".

قصة التيك توكر شاكر

وأضاف: "التيك توكر شاكر اتعرفت عليه في مسرح النهار، وهو شاب كويس وجميل ومحترم وجابهولي المطرب محمود الليثي، واستغله في الدعاية لفيلم عاشق، لأنه ولد شاطر وكويس، وقال لي أنا عايز أمثل قلت له لازم تروح الأول للدكتور أشرف زكي".

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