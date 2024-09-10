استمرار أعمال التشغيل التجريبي لخط قطار "السادات - كفر داود"

شددت الهيئة القومية للسكك الحديدية، على مراجعة التشغيل لكافة الاستعدادات قبل التشغيل الفعلى لخط السادات كفر داود والذى يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين ويخدم المنطقة الصناعية بالسادات.

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية تجارب التشغيل لخط قطار السادات كفر داود.

تجارب تشغيل خط السكك الحديدية السادات

وقالت السكة الحديد إن تجارب تشغيل خط سكة حديد (السادات - كفر داود) جارية.

تقوم هيئة السكة الحديد حاليا بأعمال تجارب التشغيل على خط سكة حديد السادات كفر داود، ضمن خطة الهيئة فى إنشاء وصلات جديدة لخدمة المناطق الصناعية.

وتم دخول القطارات لأول مرة حتى محطة سكة حديد مدينة السادات على خط كفر داود السادات.