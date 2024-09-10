بدء التشغيل التجريبي لرافع مياه مدينة حدائق العاصمة ومتابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها

كشف المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة بالمرور عن اعمال تنفيذ رافع المياه بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمدينة، حيث يجرى العمل على قدم وساق فى رافع المياه بهدف إلى زيادة ضغط المياه بالمدينة وخصوصا المناطق المرتفعة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية للمحطة وجار الانتهاء من أعمال التعقيم للخزانات والخطوط الناقلة للمياه بواسطة الشركات المتخصصة فى هذا المجال للتأكد من صلاحية وسلامة المياه قبل عملية الضخ فى المواسير وأن المسئولين بجهاز المدينة يعملونها مدار ٢٤ ساعة مع الشركات المنفذة لسرعة استلام وتشغيل الرافع

وأوضح أنه يجرى العمل على قدم وساق لتلبية احتياجات السكان بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بالكامل.

كما قام المهندس عمار مندور رئيس الجهاز بالمرور على المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة مثل الموقف الاقليمى وقسم الشرطة ومركز الشباب لمتابعة سير العمل وشدد على الشركات العاملة والمسئولين بالجهاز وجهاز الأشرف بالتنقية على الشركات بزيادة نسب الإنجاز لتعظيم الاستفادة من تلك المشاريع ولتوفير باقى الخدمات اللازمة لسكان مدينة حدائق العاصمة.

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