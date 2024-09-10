شباب حول الرسول، سعد بن معاذ "صحابي اهتز لموته عرش الرحمن"

مثلما أحاط بـ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نخبة من المسلمين الأوائل، كان هناك فتية آمنوا بربهم، وجهروا بالإسلام وهم حديثو السن، بعضهم لم يناهز الصبا، رغم ما كان يكتنف البيئة المحيطة من أصنام، وأوثان، وأدران، تخبَّط فيها آباؤهم وأمهاتهم.

تربوا في مدرسة النبي، وتتلمذوا على يديه، وأنصتوا لنصائحه، وحفظوا أقواله، وفقهوا أحاديثه.

كانوا أصحاب فكر سديد، فأعلنوا اتباعهم للنبي، ولم يرضخوا لضغوطات الأهل، والقبيلة، وتمسكوا بدينهم، وبذل بعضهم روحه من أجل العقيدة، وبعضهم فاق الكبار علما وفقها وشجاعة.

إنهم "شباب حول الرسول".

في هذه الحلقة نتناول قصة إسلام صحابي من أصغر كبار الصحابة سنًّا، وأثره في الدعوة الإسلامية، وانتصار المسلمين على المشركين، ومناقبه العديدة، ومواقفه البطولية، وتوفي شابًّا، بعد أن أصدر حكم الله في يهود بني قريظة.

هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الاشهل، كنيته أبو عمرو، أما أمّه فهي كبشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر، وهى ممن بايع الرسول، صلى الله عليه وسلم.

ولد عام 590 م، بالمدينة المنورة.

قال لرسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: لو خضت عرض البحر خضناه معك، ما تخلّف منا أحد.

وعرض على النبي يوم بدر أن يقيم له عريشًا يجلس فيه، حماية له من العدو.

روت السيدة عائشة عن سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، قوله: "إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيًا منها نجا منها سعد بن معاذ".

إسلام سعد بن معاذ

كان رسول الله، صلّى الله عليه وآله وسلّم، قد بعث مصعب بن عمير بعد بيعة العقبة الأولى إلى المدينة؛ ليدعو الناس إلى الإسلام ويعلمهم الدين، فأسلم معه أسعد بن زرارة، وبدأ يدعو الناس إلى الإسلام مع مصعب.

أمّا سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقد كانا رئيسي قومهما بالمدينة، فلما علما بأمر مصعب وأسعد، قال سعد بن معاذ لأسيد: اذهب إليهما وانظر في أمرهما، فإنّ أسعد ابن خالتي، ولو كان غير ذلك لنظرت أنا في أمره.

أخذ أُسيد حربته وتوجه إليهما، فطلب مصعب إليه أن يجلس فيسمع منه فتلا عليه القرآن فأسلم معه.

وعاد إلى سعد وقد تغير وجهه، فسأله عن أمره، فقال: كلّمت الرجلين وما رأيت بهما بأسًا، وقد حُدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، فغضب سعد مما سمعه وخرج إلى أسعد، فرآه مطمئنًا، فعرف غاية أسيد من قوله، فقال لأسعد: لولا أنّك ابن خالتي ما رأيتَ مني ما رأيت، فطلب منه أن يسمع ما يقوله له، فعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن فأسلم وتطهّر.

وسعد بن معاذ سيد قومه بني عبد الأشهل، فأسلموا جميعًا بإسلامه، فكان بنو عبد الأشهل أول دار فى يثرب تُسلم جميعًا، ثم إن سعد دعا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة إلى داره، وأصبحت دار سعد مقر الدعوة الإسلامية فى ذلك الوقت.

من مناقب سعد

عن البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: "أُهْدِيَتْ للنبيِّ، صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أصْحَابُهُ يَمَسُّونَهَا ويَعْجَبُونَ مِن لِينِهَا، فَقالَ: أتَعْجَبُونَ مِن لِينِ هذِه؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ منها، أوْ ألْيَنُ".

ثبت عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، أنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، قال: "اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ".

وثبت عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، فقال: أنَّ أُنَاسًا نَزَلُوا علَى حُكْمِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ، فأرْسَلَ إلَيْهِ فَجَاءَ علَى حِمَارٍ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ المَسْجِدِ، قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قُومُوا إلى خَيْرِكُمْ، أوْ سَيِّدِكُمْ. فَقالَ: يا سَعْدُ إنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا علَى حُكْمِكَ. قالَ: فإنِّي أحْكُمُ فيهم أنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، قالَ: "حَكَمْتَ بحُكْمِ اللَّهِ، أوْ: بحُكْمِ المَلِكِ".

كان سعد بن معاذ طويل القامة، عريض المنكبين، أبيض البشرة، حسن اللحية، قالت فيه عائشة، رضي الله عنها: ثلاثةٌ من الأنصارِ لم يكن أحدٌ يعْتدِ عليهم فضلًا كلُّهم من بني عبدِ الأشهلِ: أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وسعدُ بنُ مُعاذٍ وعبادُ بنُ بِشرٍ.

وفد اتصف سعد بدفاعه وحميته لرسول الله حين يسمع الكافرين يسبّونه، مناصرًا لله ورسوله، شديد الحبّ لرسول الله والخوف عليه مما يضره، حتى عرض عليه يوم بدر أن يقيم له عريشًا يجلس فيه، ويقوم بحمايته من العدو، فدعا له رسول الله وأثنى عليه.

وكان رضي الله عنه، شديد الغيرة على زوجته، حتى قال لرسول الله لمّا نزلت آية الملاعنة في القرآن: "لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مع امْرَأَتي لَضَرَبْتُهُ بالسَّيْفِ غيرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذلكَ النبيَّ، صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أتَعْجَبُونَ مِن غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أغْيَرُ منه، واللَّهُ أغْيَرُ مِنِّي".

وُلِدَ له من الأبناء؛ عبد الله، وعمرو.

بطولته في غزوة بدر

كان سعد بن معاذ من الذين شاركوا مع رسول الله في غزوة بدر، وكان له موقفه الذي خلدته كتب السيرة، حين قال لرسول الله: "امضِ يا رسول الله لِما أردت ونحن معك، لو خضت عرض البحر خضناه معك ما تخلّف منا أحد، ولعل الله يريك منا ما تقرّ به عينك، فسِر على بركة الله".

ولمّا حاصر رسول الله وأصحابه بني قريظة، ويئس بنو قريظة من انفكاك الحصار عنهم، قرروا النزول عند أمر النبي، فأسند رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، أمر التحكيم لسعد بن معاذ ليقرر فيهم، وكان قد أُصيب، فجعله رسول الله في خيمة رفيدة الأسلمية تداويه، فذهب إليه قومه فحملوه وتوجهوا معه إلى رسول الله ليحكم في بني قريظة.

وقال له رسول الله: يا سعد احكم في بني قريظة، فأراد حينها سعد أن يأخذ الحق لرسول الله والمسلمين مما أصابهم من بني قريظة، وقد كان آخر ذلك ما أصابهم في غزوة الخندق التي كادت أن تهلك المسلمين، فقال سعد: إنّي أرى أن يقتل مقاتلوهم، وتُسبى ذراريهم، وتقسّم أموالهم.

قال الحسن البصري: "كان سعد بادنًا، فلما حملوه، وجدوا له خفة. فقال رجال من المنافقين: والله إن كان لبادنا، وما حملنا أخف منه. فبلغ ذلك رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: إن له حملة غيركم. والذي نفسي بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد، واهتز له العرش".



وروى سعد بن أبي وقاص عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قوله: "لقد نزل من الملائكة في جنازة سعد بن معاذ سبعون ألفًا ما وطئوا الأرض قبل، وبحق أعطاه الله تعالى ذلك".

وفاته

أصيب سعد بن معاذ في غزوة الخندق بسهمٍ في كاحله، فلما أُصيب دعا الله إن بقي شيئًا من الغزوات ضدّ قريش أن يُبقيه ليشارك بها، فاستجاب الله لدعائه فأبقاه ليُحكّمه رسول الله في بني قريظة.

وبعد التحكيم أعاده الصحابة إلى خيمة رفيدة ليكمل تمريضه فيها، وإذا بالمسجد قد امتلأ بالدم، فإذا بجرحه قد انفجر وسال الدم منه، حتى استشهد، وقام رسول الله بتشييع جثمانه، وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة، فقال رسول الله حين موته: "اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ".

وكان ذلك عام 627م، ودفن بالبقيع في المدينة المنورة، ولم يكن عمره قد تجاوز 37 عاما.