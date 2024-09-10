المطران عطا الله حنا: الاحتلال ينفذ مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية

أكد المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، أن الاحتلال يتبع سياسة واضحة تقوم على القتل والتهجير، ولا توجد رؤية واضحة لنهاية قريبة للحرب.

واوضح المطران عطا الله حنا ان الاحتلال ينفذ مؤامرة غير مسبوقة هادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

كسر ارادة الأسر الفلسطينية

واشار المطران عطا الله حنا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لكسر ارادة اسر فلسطين، بالإضافة إلى بث الرعب والترهيب في صفوفهم.

وشدد على ان الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لا يجوز اختزاله على انه شأن سياسي فحسب بل هو شأن انساني ومن واجبنا جميعا ان نطالب برفع المظالم عن هذا الشعب المظلوم.

واشار المطران عطا الله حنا إلى أن حكام دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يعرفون السلام، ومساندتك للفلسطينيين يعني أنك إنسان.