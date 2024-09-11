زي النهارده، وفاة السلطان محمد الرابع، أشهر حكام المغرب من الأسرة العلوية

في مثل هذا اليوم من عام 1873، توفي السلطان محمد بن عبد الرحمن، الشهير بـ محمد الرابع، وهو أحد أشهر حكام المغرب من الأسرة العلوية وأكثرهم إثارة للجدل.

حياة ونشأة السلطان محمد بن عبد الرحمن

ولد السلطان محمد بن عبد الرحمن عام 1810م، ويعود نسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم، وهو ابن السلطان المولى عبد الرحمن، وتربى في بيت الحكم والإمارة.

تولي الحكم بعد وفاة والده وأشرف على بيعته الوزير محمد بن عبد الله الصفار، في 28 سبتمبر 1859م، وفور توليه العرش في أغسطس 1859، واجه السلطان أول اختبار له، وهي الحرب الإسبانية المغربية (1859–1860).

أزمة الحرب الإسبانية المغربية في حكم السلطان محمد بن عبد الرحمن

كانت المداهمات التي يشنها رجال القبائل غير النظاميين على الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية في شمال غرب المغرب قد دفعت إسبانيا للمطالبة بتوسيع حدود جيبها حول سبتة، وعندما رفض السلطان محمد ذلك، أعلنت إسبانيا الحرب.

وقصفت البحرية الإسبانية طنجة وأصيلة وتطوان، وهزمت الجيش المغربي في معركة تطوان فبراير 1860، واضطر السلطان محمد إلى إبرام معاهدة واد راس في أبريل 1860 وحصلت أسبانيا على ما أرادت بخلاف ديون فرضت على الدولة المغربية وواجهت حكومة السلطان العلوي وضعًا ماليًّا حرجًا.

بسبب هذه الأزمات عرف حكم السلطان محمد العديد من التدخلات الغربية في المغرب، واستمر كذلك إلى أن توفى وخلَفَه ابنه الحسن الأول بن محمد، الذي قام بدور شاق لإعادة بلاده إلى الحياة من جديد، لذا يعتبر أعظم ملوك العلويين في القرن التاسع عشر.