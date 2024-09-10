الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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اقتصاد

وزير الاستثمار يلتقي وفد مجموعة الفطيم الإماراتية لاستعراض مشروعاتها بالسوق المصري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية ضم  ضياء يحيى الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقارية في مصر، ومحمد طلبة رئيس مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة حيث استعرض اللقاء مشروعات المجموعة الحالية في السوق المصري والتوسعات الاستثمارية المستقبلية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بجضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من مسؤولي الوزارة.

 

وأكد الوزير على دور الوزارة في توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف «الخطيب»  أنه جاري التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتقليل عدد الجهات المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية وبما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذه المشروعات، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل أيضا خلال المرحلة المقبلة على إتاحة المزيد من التيسيرات لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد؛ ومن ثم زيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

ومن جانبهم أشار وفد مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية إلى أن مشروعات المجموعة تنمو بشكل كبير في مجالات الخدمات والعقارات وتجارة التجزئة، ولفتوا  إلى أن المجموعة تعمل في 17 دولة، وتوفر نحو 42 ألف فرصة عمل منهم أكثر من 11 ألف من المصريين.

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وأضاف الوفد أن مصر تعد ضمن أهم 3 دول على رأس الأولويات الاستثمارية للمجموعة، مشيرين إلى أن استثمارات المجموعة في مصر تجاوزت 2.5 مليار دولار وجاري العمل على توسعات جديدة بأنشطة المجموعة في السوق المصري.

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار شركة ماجد الفطيم العقارية

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