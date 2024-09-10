الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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حوادث

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه أسفل عقار الزيتون المنهار

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

صرحت نيابة الزيتون بدفن جثة فني ماكينات لقي مصرعه في انهيار عقار الزيتون والمكون من 4 طوابق ويقع  بشارع محمود الديب بدائرة قسم الزيتون بمحافظة القاهرة.

وكانت قوات الحماية المدنية قامت بفصل التيار الكهربائى عن المكان، وفرضت "كردون أمني" حول موقع الانهيار.


وكشفت التحقيقات الأولية أن المنزل قديم ومتهالك.  


كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار في منطقة الزيتون ووجود مفقودين أسفل الأنقاض.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمكان الواقعة، فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما تقوم قوات الإنقاذ البرى بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض

 

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