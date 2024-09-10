الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

وزير العمل يؤكد جاهزية العمالة المصرية المدربة التي يحتاجها سوق العمل في الإمارات

وزيرا العمل المصري
وزيرا العمل المصري والموارد البشرية الاماراتي
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 التقى محمد جبران وزير العمل، مع د. عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك خلال مشاركته أمام الاجتماع الوزاري العاشر لمجموعة البريكس المُنعقد بسوتشي الروسية.

وشهد الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل، لا سيما ما يتعلق بالتدريب المهني، وتوفير فرص العمل،وتبادل الخبرات بشأن تشريعات عالم العمل في البلدين الشقيقين..

 

وأكد جبران على ما تقوم به وزارة العمل المصرية من جهود، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الخاص، وعلى جاهزية "الوزارة " بإرسال عمالة ماهرة إلى سوق العمل الإماراتي، والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال الإماراتيين، لتوفير احتياجاتهم من العمالة المدربة،ذات القياسات المهارية التي تتماشى مع متطلبات السوق.

 

وأشار الوزير إلى الدور الذي تقوم "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" بالوزارة، في توعية الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم، وطبيعة تشريعات ونظم العمل في البلدان التي سيتوجهون إليها للحفاظ على استقرارهم، واستدامتهم في العمل..

 

من جانبه أكد الوزير الإماراتي على عمق ومتانة العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وأن مصر تحظي باحترام وتقدير الإمارات "حكومة وشعبا".

 

وأعلن عن تطلعه إلى تكثيف التعاون المستقبلي مع وزارة العمل المصرية في المجالات المشتركة، وأوضح ما يشهده سوق العمل الإماراتي من حاضر و مستقبل واعد، خاصة في مجال القوى العاملة، والاستثمار، واحتياجه إلى العمالة الماهرة..وتطرق إلى نظم الرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينية التي تحظى بها العمالة الوافدة.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الإماراتي دعوة إلى وزير العمل محمد جبران، لحضور فعاليات القمة العالمية للحكومات، المقرر عقدها في شهر فبراير عام 2025، والتي تضم محور خاص بشأن "سوق العمل "..

 

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