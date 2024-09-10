مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة يواصل تسجيل طلاب الدبلومات الفنية

تواصل جامعة قناة السويس عملها في تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية من خلال مكتب التنسيق الفرعي، حيث وصل عدد الطلاب المسجلين إلى 287 طالبًا حتى الآن، وذلك بعد مرور سبعة أيام من بدء عملية التسجيل.

عدد المسجلين في الأيام الأولى

في الأيام الأربعة الأولى، تم تسجيل 227 طالبًا، بواقع 114 طالبًا في اليوم الأول، و61 طالبًا في اليوم الثاني، و42 طالبًا في اليوم الثالث، و10 طلاب في اليوم الرابع، وفي اليوم الخامس، تم تسجيل 7 طلاب، شملوا 3 طلاب من تخصص الصنايع ثلاث سنوات، و2 من التجارة ثلاث سنوات، و2 من المعاهد الفنية، إضافة إلى طلبين لطباعة بطاقة ترشيح، وفي اليوم السادس، سجل مكتب التنسيق 30 طالبًا، بينهم 12 طالبًا في تخصص الصنايع، و7 في التجارة، و8 في الزراعة، و2 في التمريض، و1 في السياحة.

أما في اليوم السابع، فسجل المكتب 23 طالبًا، منهم 7 طلاب في دبلوم التجارة ثلاث سنوات، و8 طلاب في دبلوم الصنايع ثلاث سنوات، و5 طلاب في دبلوم التمريض، بالإضافة إلى طلب لطباعة بطاقة ترشيح.

تشديدات على تيسير الأعمال

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية تيسير عملية تسجيل الرغبات، مشددًا على أن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للطلاب خلال فترة التسجيل.

توفير كل الدعم للطلاب

من ناحيته، أشار الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة توفر كل الدعم اللازم للطلاب لتسهيل عملية تسجيل رغباتهم وتعزيز فعالية خدمات التنسيق الإلكتروني.

وأوضح الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق، أن النظام الإلكتروني المتاح للطلاب يتيح لهم تسجيل وتعديل رغباتهم على مدار الساعة طوال فترة التنسيق، مما يمنحهم مرونة كبيرة.

و أكدت الدكتورة هبة الدناصوري، نائب رئيس مكتب التنسيق، أن الجامعة تعمل على تقديم إرشادات دقيقة لضمان تسجيل رغبات الطلاب بشكل صحيح والرد على أي استفسارات قد تطرأ.

وأفاد الدكتور محمد عبد الهادي، مسئول التنسيق اليدوي، بأن المكتب يواصل تقديم الدعم للطلاب، خصوصًا في الحالات التي تتطلب التسجيل اليدوي.

كما أوضح الدكتور محمد إبراهيم، مسئول التنسيق الإلكتروني، أن النظام يسهم في تسريع عملية التسجيل وتعديل الرغبات، مما يقلل من الأخطاء ويوفر الوقت والجهد.

وأشار شريف فاروق، أمين عام الجامعة، إلى أن الجامعة تسعى لتحسين جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالتنسيق لضمان تلبية احتياجات الطلاب بكفاءة عالية. وتستمر فترة تسجيل الرغبات لمرحلة الدبلومات الفنية حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024، مع إمكانية تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة مساءً في آخر يوم.

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