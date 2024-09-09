ضبط 4 ونصف طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، والإدارات التابعة لها بالتعاون مع مباحث التموين، برئاسة المقدم أحمد المغربي عدة حملات على المخابز البلدية المدعمة، لمتابعة انتظام العمل بها.

وكذلك متابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات، واستغلال كامل الحصة المخصصة لكل مخبز من الدقيق البلدي المدعم على الوجه الذي نص عليه القانون.

جانب من الحملات، فيتو

ضبط كميات من الدقيق المدعم

وقالت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 4 أطنان ونصف دقيق بلدي مدعم في أحد المخازن بهدف بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بمدينة فايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

متابعة عربات الدقيق

كما تم متابعة عربات نقل الدقيق للمخابز البلدية والتأكد من مطابقة الفواتير بالكميات المحملة من قبل المستودعات لإحكام السيطرة والرقابة على عمليات تهريب الدقيق.

جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات وضبط مخالفات

كذلك أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، محضر واحد لإنتاج خبز ناقص الوزن، 2 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، محضر عدم وجود سجل بالمخبز، تحرير محضر توقف عن الإنتاج، محضر واحد عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، محضر غلق بدون إذن، محضر لتجميع 5 شكائر دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، محضر للتصرف في شيكارتين دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق.

جانب من الحملات، فيتو

بالإضافة لتحرير مخالفات لمحال تجارية، عبارة عن محضرين عدم إعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز البلدية المدعمة، والتفتيش عليها بشكل دوري للتأكد من جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطن الإسماعيلي، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

وأكد "أكرم" على ضرورة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية المدعمة بكافة أرجاء المحافظة، لضمان حصول مواطني الإسماعيلية على رغيف خبز بلدي مدعم مطابق للمواصفات.



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