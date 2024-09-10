بعد انطلاق تصويره أمس، 5 معلومات عن مسلسل روج أسود

انطلق أمس تصوير مسلسل روج اسود الذي يشارك به مجموعة من النجوم على رأسهم رانيا يوسفالتي تألقت مؤخرًا بمسلسل عمر أفندي.

واحتفت رانيا بأول يوم تصوير لمسلسلها الجديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام حيث نشرت صورًا من الاحتفالات مع أبطال وصناع العمل وعلقت “أول يوم تصوير لمسلسل روج أسود”.

معلومات عن مسلسل روج أسود

مسلسل روج أسود يشارك في بطولته إلى جانب رانيا يوسف عدد من النجمات وهن لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، وفرح الزاهد.

المسلسل من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي مخرج مسلسل إجازة مفتوحة وفيلم أشباح أوروبا وعدد من الأعمال وهو من تأليف أيمن سليم مؤلف مسلسل دايمًا عامر وحواديت الشانزليزيه.

قصة المسلسل مستوحاة من قضايا عائلية معقدة تشهدها محاكم الأسرة.

المسلسل من الأعمال الطويلة حيث أنه مكون من 30 حلقة بأحداث متصلة.

يشارك في بطولة المسلسل كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي.

رانيا يوسف تدخل عالم الغناء

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد دخلت عالم الغناء من خلال خوضها لأولى تجاربها الغنائية، حيث إنها طرحت مؤخرًا فيديو كليب “ليك” على موقع يوتيوب.

أغنية رانيا يوسف من إخراج بتول عرفة ومن كلمات سمير طارق ومن ألحان محمد مصطفي وتوزيع موسيقي تيام طارق.