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حوادث

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

تسمم بسبب وجبة طعام،
تسمم بسبب وجبة طعام، فيتو

 تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة إصابة ٢٨ عاملا بمصنع حلويات في المنطقة الصناعية بأكتوبر، بتسمم.

وكشفت التحقيقات أن المصابين تناولوا وجبة: “ربع فرخة وفاصوليا وأرز” من مطعم شهير في أكتوبر، وطالبت النيابة سحب عينة من الوجبة الغذائية وتحليلها وإعداد تقرير عن سبب فسادها، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تسمم 28 عاملا بسبب وجبة غذاء في الجيزة 

 كان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، تلقى إخطار من مدير المباحث الجنائية اللواء هانى شعراوى، يفيد تلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بتسمم عدد من العمال داخل مصنع بعد تناولهم وجبة غذائية من مطعم شهير بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رئيس مباحث أكتوبر ثاني المقدم كريم سمير، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 28 عاملًا بمصنع حلويات شهير بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة غذاء.


وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المصنع متعاقد مع المطعم لإحضار وجبة غداء للعمال يوميًّا، إلا أنه اليوم في أثناء تناول العمال للوجبة شعروا بحالة إعياء شديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

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نيابة الجيزة الادارة العامة لمباحث الجيزة مباحث أكتوبر ثاني

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