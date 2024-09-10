الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عدد حلقات مسلسل برغم القانون لإيمان العاصي

إيمان العاصي، فيتو
إيمان العاصي، فيتو

تفصلنا أيام قليلة على انطلاق مسلسل برغم القانون للفنانة إيمان العاصي والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لها في عالم الدراما.

عدد حلقات مسلسل برغم القانون 

ويبحث الجمهور عن كل تفاصيل المسلسل قبل بدء عرضه، وفيما يتعلق بعدد حلقات مسلسل برغم القانون فإنه ينتمي لعالم المسلسلات الطويلة ومكون من ٣٠ حلقة.

موعد بدء عرض مسلسل برغم القانون 

وينطلق مسلسل "برغم القانون" بطولة النجمة إيمان العاصى على شاشة قناة "ON" بداية من يوم الأحد 15 سبتمبر، بينما يعرض على منصة و"اتش ات" يوم 14 سبتمبر، ويستعرض المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية الهامة، ويحمل في طياته الكثير من التشويق والإثارة.

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إيمان العاصي برغم القانون مسلسل برغم القانون أبطال مسلسل برغم القانون الفن

مواد متعلقة

مواعيد عرض مسلسل العميل على منصة شاهد

أبطال مسلسل ديبو، تعرف على التفاصيل

قبل أيام من بدء عرضه، محمد أنور يروج لمسلسل ديبو

عدد حلقات مسلسل تيتا زوزو

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

القصة الكاملة للقبض على سعد الصغير في المطار.. كان عائدا من إحياء حفل في أمريكا.. وبحوزته مواد مخدرة وسجائر إلكترونية

إصابة 19 شخصا بينهم أجانب في حادث تصادم بطريق رأس غارب

تطورات موقف مصر من حرب غزة والسودان ومواجهة المخاطر الأمنية مع السعودية

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية