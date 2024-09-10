الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

15 شهيدا على الأقل وجرح آخرين في مجزرة إسرائيلية بحق النازحين بمنطقة مواصي خان يونس

مجزرة بمواصي خان
مجزرة بمواصي خان يونس، فيتو

أفادت وكالة أنباء فلسطينية باستشهاد 15 شخصًا وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على خيام النازحين بمواصي خان يونس.

وأكد الدفاع المدني في غزة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت تجمعا يشمل 20 خيمة على الأقل في منطقة مأهولة بالسكان.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، اليوم الثلاثاء، بقيام الاحتلال الإسرائيلي بمجزرة بحق النازحين بمنطقة مواصي خان يونس.

وأضاف «هناك جهود كبيرة تبذل من قبل طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية للسيطرة على الحدث».

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أن القصف تم بالقرب من مسجد عثمان في منطقة المواصي، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع تعمل بكل جهد.

وتابع، الظروف التي نعمل فيها صعبة للغاية لعدم توافر مقومات العمل، حيث أن القنابل التي أسقطها الاحتلال صنعت حفرًا عميقة في مكان الحادث وصلت لـ 9 أمتار في الأرض، ونحاول انتشال الجرحى والشهداء من الحفر.

وأشار إلى أن المشهد مأساوي للغاية وهناك جثث للشهداء مدفونة في الحفر ونحن بحاجة لمعدات تساعدنا في عمليات البحث.


شهداء وإصابات وأِشلاء

وأشار إلى وصول 6 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي إضافة لأكثر من 10 مصابين، جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن جميع سيارات الإسعاف انطلقت ناحية موقع الحادث الذي وقع نتيجة إسقاط الاحتلال لـ 5 قنابل ثقيلة على خيام النازحين، ومن ثم هناك عدد كبير مفقود تحت الأنقاض وتحت الرمال بالمنطقة.

واستقبلت عدد من المستشفيات  شهداء ومصابين جراء الحادث من بينها المستشفى الكويتي والمستشفى البريطاني والمستشفى الذي تديره اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمستشفى الأمريكي.

وكشفت أنه عقب إلقاء القنابل وذهاب الطائرات الحربية قامت طائرات الاستطلاع بالتحليق بصورة كبيرة ومكثفة فوق المنطقة التي تعرضت للقصف، مما قد يشير إلى أن القصف كان محاولة اغتيال لأحد القادة الميدانيين في جنوب قطاع.

ولفتت إلى أن عملية انتشال الجثث قد يستغرق ساعات طويلة نتيجة عدم وجود كهرباء أو أدوات للبحث مشيرًا لوجود عدد كبير من خيام النازحين التي سقطت عليها القنابل.

 

جيش الاحتلال

بدوره زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف استهدف عناصر من قيادات حماس كانوا يعملون في المنطقة ويخططون لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل.

وقال في بيان « قامت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من الشاباك، المخابرات العسكرية وقيادة الجنوب، بمهاجمة عدد من العناصر البارزة في منظمة حماس الذين كانوا يعملون داخل مجمع للقيادة والسيطرة المموه في منطقة إنسانية في خان يونس».

وأضاف البيان «قبل الهجوم،- زعم جيش الاحتلال أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، مراقبة جوية ومعلومات استخباراتية إضافية».

 

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