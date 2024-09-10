طرح البوسترات الرسمية لدراما The Judge From Hell

أفرجت قناة SBS عن البوسترات الفردية الجديدة لـ Park Shin Hye وKim Jae Young المشاركون بالدراما الكورية The Judge From Hell، التي من المقرر بثها في 21 سبتمبر الجاري.

مسلسل The Judge From Hell

تعود النجمة الكبيرة Park Shin Hye بدراما جديدة بعنوان “The Judge From Hell” والتي تثير فضول العديد من جمهورها، وذلك بمشاركة الممثل Kim Jae Young، والتي تدور أحداثها في إطار الرومانسية، وجريمة، وفانتازيا، ومن المقرر عرضها يوم 21 سبتمبر على قناة SBS.

وتدور القصة حول قاضية شيطانية متعطشة للسلطة ومحقق عطوف يعملان معًا لتحقيق العدالة، Kang Bit Na هي شيطانة تعاقب المخالفين على الأرض وترسلهم إلى حفر الجحيم، وHan Dowan هو محقق حاد الذهن ولكنه طيب القلب، ومن المقرر أن تكون الدراما في إطار خيالي ممتع للمشاهدة حيث سيعمل هذا الثنائي المختلفان معًا لتحقيق العدالة.