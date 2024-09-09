دراما “Love Next door” تواجه انتقادات بسبب ترويجها للعنف ضد المرأة

واجهت الدراما الكورية “Love Next Door” موجة ضخمة من الانتقادات عقب عرض الحلقة الـ10 من المسلسل مساء أمس الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري، والتي بدأ عرضها في 17 أغسطس الماضي.

فعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية وحول العالم عن غضبهم الشديد من مشهد المطاردة في دراما Love Next Door، لأن البطل يلقي باللون على البطلة لخوفها من مطاردته لها لأنها لم تنظر إلى الوراء لترى من هو بدلًا من الاعتذار لها.

‏ويتهم المشاهدون الدراما‬⁩ بالترويج للعنف ضد المرأة بإضفاء طابع رومنسي على مشهد امرأة مُطاردة، متجاهلين خوف النساء والمقالات التي تصدر كل يوم عن قتلهن بعد موجة الأخبار المروعة عن تعنيف النساء واستغلالهن جنسيًا التى انفجرت بكوريا الجنوبية والتى تورط فيها عدد كبير من الشخصيات العامة والممثلين ونجوم الكيبوب وغيرهم من المشاهير الرجال.

دراما Love Next Door

دراما Love Next Door من بطولة Jung Hae In وJung Somin، ومن المقرر عرضها يوم 17 أغسطس المقبل.

وتكون قصة المسلسل عبارة عن رومانسية خفيفة الظل تدور حول صديقين في مرحلة الطفولة يجتمعان مرة أخرى كجيران، فتقع مغامرات كوميدية رومانسية كلاسيكية.