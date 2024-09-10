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رياضة

خبير يكشف قيمة ما يتحصله الأهلي من انتقال تريزيجيه للريان وموقف الزمالك القانوني من بوبيندزا

بوبيندزا، فيتو
بوبيندزا، فيتو

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك من حقه اتباع الطرق القانونية، في حالة وجود عقد مبدئي واتفاقية مع أرون بوبيندزا إلا لو في حال وجود بنود معينة أو شروط تلغى تلك الاتفاقية.

 

الزمالك له الحق في شكوى بوبيندزا

وقال العمايرة في تصريحات عبر بوكس توبوكس: "طالما الاتفاقية موجودة بين الطرفين، وفي حال عدم توقيع العقود حتى لو لم يتم توثيقها، من حق الزمالك وقتها تقديم شكوى رسمية".

وأضاف: "هناك لائحة خاصة للتأجيلات في كل دول العالم، والأمور محددة من جانب جميع الاتحادات القارية والفيفا، وسبق وتم تأجيل لقاء للأهلي أمام شباب بلوزداد بسبب الارتباط بأداء مواجهات كأس العالم للأندية".

وواصل: "عندما تتعارض المباريات المحلية والافريقية، فالأولوية دائما للبطولات القارية، ومن حق أي نادٍ تقديم شكوى حال تعارض المباريات أو عدم وجود فترات كافية للراحة بين المواجهتين، وداخل مصر يكون الفارق 48 ساعة بين المباريات المحلية والقارية".

وزاد: "من الممكن وضع اللائحة الخاصة بتأجيل المباريات حسب عدد ساعات الطيران لكل فريق، والفيفا لو تخطت عدد الساعات خمس ساعات يتم الحصول على يوم إضافي ليصل إلى 3 أيام بين المباريات المحلية والقارية".

وأشار إلى أن حسام حسن ليس من حقه استدعاء اللاعبين مبكرا سوى بالاتفاق مع الأندية، وليس من حقه أن يرغم أي نادٍ على استدعاء اللاعبين خارج الأجندة الدولية، مشيرًا إلى أن أي لاعب دولي محترف في الخارج ومصاب، وأرسل تقريرا بالإصابة، ليس من حقه طلب استدعائه للكشف الطبي، بل يجب أن يسافر طبيب المنتخب إلى اللاعب لإجراء كشف طبي.

 

الأهلي يحصد 155 ألف دولار من وراء تريزيجيه

وأتم: "الأهلي سيحصل على مبلغ مالي من وراء انتقال تريزيجيه إلى نادي الريان القطري، حوالي 155 مليون دولار سيدخلوا خزينة القلعة الحمراء".

 

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