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رياضة

مواعيد مباريات اليوم بتصفيات أمم إفريقيا وآسيا ودوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، وكذلك في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

جنوب السودان مع جنوب إفريقيا 4 مساء  beIN Sports HD 5. 

رواندا مع نيجيريا 4 مساء 

بوتسوانا مع مصر 7 مساء  beIN Sports HD 4. 

زيمبابوي مع الكاميرون 7 مساء 

ليبيريا مع الجزائر 7 مساء beIN Sports HD 4. 

الرأس الأخضر مع موريتانيا 10 مساء beIN Sports HD 5.

بنين مع ليبيا 10 مساء beIN Sports HD 4. 

تشاد مع كوت ديفوار 10 مساء 

 

دوري الأمم الأوروبية 

هولندا مع ألمانيا 9.45 مساء beIN Sports HD 2.

إنجلترا مع فنلندا 9.45 مساء beIN Sports HD 1.

التشيك مع أوكرانيا 9.45 مساء 

المجر مع البوسنة 9.45 مساء 

 

تصفيات آسيا لكأس الأمم والمونديال 

الصين مع السعودية 3 مساء beIN Sports HD 1.

كوريا الشمالية مع قطر 3 مساء - beIN Sports HD 2. 

عمان مع كوريا الجنوبية 5 مساء  - beIN Sports HD 6

فلسطين مع الأردن 5 مساء  - beIN Sports HD 3. 

البحرين مع اليابان 7 مساء  beIN Sports HD 1.

الإمارات مع إيران 7 مساء - beIN Sports HD 2.

الكويت مع العراق 9 مساء  - beIN Sports HD 3. 

 

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