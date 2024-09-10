منتخب أنجولا يفوز على السودان 2-1 بتصفيات أمم إفريقيا 2025
تلقى منتخب السودان هزيمة من نظيره أنجولا بثنائية مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.
تشكيل منتخب السودان لمواجهة أنجولا في تصفيات أمم إفريقيا
حراسة المرمى: محمد المصطفة
خط الدفاع: خميس، كوكو، كرشوم، العجب.
خط الوسط: عبد الرازق، أبو عقله، بوغيا.
خط الهجوم: سيف تيري، الغربال، أبو بكر
ترتيب المجموعة السادسة التي تضم السودان وأنجولا
1- منتخب أنجولا - 6 نقاط
2- منتخب السودان - 3 نقاط
3- منتخب غانا - 1
4- منتخب النيجر -1
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