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رياضة

منتخب أنجولا يفوز على السودان 2-1 بتصفيات أمم إفريقيا 2025

منتخب أنجولا، فيتو
منتخب أنجولا، فيتو

تلقى منتخب السودان هزيمة من نظيره أنجولا بثنائية مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

 

تشكيل منتخب السودان لمواجهة أنجولا في تصفيات أمم إفريقيا  

حراسة المرمى: محمد المصطفة

 خط الدفاع: خميس، كوكو، كرشوم، العجب. 

خط الوسط: عبد الرازق، أبو عقله، بوغيا. 

خط الهجوم: سيف تيري، الغربال، أبو بكر

ترتيب المجموعة السادسة التي تضم السودان وأنجولا

 1- منتخب أنجولا - 6 نقاط  

2- منتخب السودان - 3 نقاط

 3- منتخب غانا - 1

4- منتخب النيجر -1

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منتخب السودان أنجولا التصفيات المؤهلة لامم افريقيا المجموعة السادسة السودان وأنجولا

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