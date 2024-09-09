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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا 2025، تعادل قاتل لـ غينيا الاستوائية وتوجو 2-2

توجو
توجو

تعادل منتخب غينيا الاستوائية وتوجو إيجابيا بهدفين لكل فريق بلقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

 

غينيا الاستوائية وتوجو

تقدم لويس نلافو بهدف لغينيا الاستوائية في الدقيقة 17 لكن منتخب توجو أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة للشوط الأول بواسطة روجير أهولو.

وفي الشوط الثاني أضاف جانيك بويلا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 75 لكن لابا كودجو خطف هدف التعادل القاتل لتوجو في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وخسرت غينيا الاستوائية أمام الجزائر بهدف دون رد في الجولة الأولى فيما تعادلت توجو مع ليبيريا 1 /1.

 

 ترتيب منتخبي غينيا الاستوائية وتوجو

وتمتلك توجو نقطتين في المركز الثاني مقابل نقطة واحدة لغينيا الاستوائية في المركز الثالث.

 

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منتخب غينيا الاستوائية توجو تصفيات أمم أفريقيا غينيا الاستوائية وتوجو

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