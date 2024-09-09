حملات مكثفة لضبط الأسواق ورفع الإشغالات والمخالفات بطهطا في سوهاج

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، برئاسة المحاسب عامر عوض رئيس المركز، جهودها المستمرة وحملاتها المكثفة لرفع الإشغالات وانضباط الأسواق والشوارع والميادين المختلفة بمدينة طهطا وساحل طهطا.

وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق ورفع الإشغالات والمخالفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر إشغال جزء من الطريق العام، وإزالة 15 فرش فاكهة وتندات، ورفع 52 مضبوطات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتمت الحملة بناء على تعليمات المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وبإشراف أحمد أبو همام نائب رئيس المدينة، وأحمد يونس مدير التفتيش المالي والإداري، وبمشاركة أعضاء التفتيش المالي والادارى والمتابعة ومسؤولى الإشغالات والعلاقات العامة بطهطا.