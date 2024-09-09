إيطاليا تفوز بهدفين أمام الكيان الصهيوني بدوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب إيطاليا، بهدفين مقابل هدف أمام الكيان الصهيوني في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/2025.

وجاء هدف منتخب إيطاليا الأول عن طريق دافيد فراتيسي في الدقيقة 38.

بينما جاء إيطاليا الثاني عن طريق مويس كين في الدقيقة 62.

وجاء هدف الكيان الصهيوني الوحيد عن طريق محمد أبو فاني في الدقيقة 90.

وخاض لوتشانو إسباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا تشكيل فريقه أمام الكيان الصهيوني بكل من:

تشكيل إيطاليا أمام الكيان الصهيوني

وتقابل المنتخبان 4 مرات، فازت إيطاليا في 3 مباريات بينما تعادل الفريقان في مباراة واحدة.

ورفض معلقو شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية المشفرة التعليق على مباراة إيطاليا والكيان الصهيوني ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان من المقرر بث المباراة على قناة beIN SPORTS 2 HD، ولكن بعد رفض المعلقين التعليق على المباراة، تقرر نقلها بدلًا من ذلك على قناة beIN SPORTS 2 ENGLISH HD بتعليق باللغة الإنجليزية.



وذكرت التقارير أن رفض المعلقين العرب جاء تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، في ضوء الأوضاع الراهنة والصراع المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.