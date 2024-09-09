عودة أسبوع الأفلام لمعهد جوته بالقاهرة والإسكندرية

يعود أسبوع أفلام معهد جوته في القاهرة والإسكندرية، وهو احتفال سنوي للسينما الألمانية والعربية ينظمه معهد جوته في القاهرة والإسكندرية حيث يجمع بين فنانين من مختلف الدول المشاركة في أسبوع حافل بالأنشطة المميزة.

يقام أسبوع أفلام جوته في القاهرة في الفترة من ۱۷ إلى ٢۳ سبتمبر في مقر معهد جوته بالقاهرة بالدقي ووسط البلد، وفي الإسكندرية في الفترة من ۱٩ إلى ٢٤ سبتمبر في مقر المعهد بشارع البطالسة ومركز الجزويت الثقافي في الإسكندرية.

يقدم برنامج هذا العام مجموعة شيقة من الأفلام التي تعرض إبداعات ومواهب صانعي الأفلام من ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مع أفلام طويلة وقصيرة تغطي مجموعة كاملة من الأنواع من الأفلام الوثائقية إلى الدراما والرسوم المتحركة والكوميديا الرومانسية.

يتضمن برنامج الأفلام الألمانية ثمانية أفلام روائية طويلة وخمسة أفلام قصيرة أُنتجت خلال العامين الماضيين، ومعظمها يُعرض للمرة الأولى في مصر في أسبوع أفلام جوته ٢۰٢٤. بينما يسلط برنامج الأفلام العربية الذي قام بتصميمهم المخرج بسام مرتضى، تحت عنوان ”من العائلة … للوطن“، الضوء على موضوعات الأرشيف والذاكرة التي لعبت دورًا محوريًا في صناعة الأفلام العربية في العامين الماضيين. تشمل المجموعة المختارة أفلامًا مصرية ولبنانية وليبية وفلسطينية وسودانية ويمنية: سبعة أفلام طويلة وستة أفلام قصيرة.



يناقش المعرض المصاحب لأسبوع الأفلام موضوع الذاكرة والأرشيف تحت عنوان ”ذاكرة ممتدة: عن الأرشيف المضاد“ من تنسيق ”مدرار للفن المعاصر“، والذي سيقدم استكشافًا لمفهوم الأرشفة من خلال مجموعة مختارة من أعمال الفنانين المصريين والفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين المستمدة من أرشيف مدرار الواسع الذي يمتد لأكثر من عقد من الزمن. يتحدى المعرض الفهم التقليدي للأرشيف، ويقترح بدلًا من ذلك ”أرشيفًا مضادًا“ يتفاعل مع الطبيعة المتغيرة والمتطورة للذاكرة والمعرفة والزمن. الفنانون المشاركون في المعرض هم عمرو علي، وديسيل مختيجيان، وهدى لطفي، ولاريسا صنصور، ومروة بن حليم، ومرغريت فرج، ونادية غانم، ورانيا ستيفان، وسيف الصائغ، وياسمين المليجي. يفتتح المعرض يوم ۱۷ سبتمبر السابعة مساءً، ويستمر حتى يوم ٨ أكتوبر٢٠٢٤ في جاليري تخشينة²، في مقر معهد جوته القاهرة في وسط البلد.



بالإضافة إلى عروض الأفلام والمعرض، يحتوي البرنامج على ورش عمل وحلقات نقاشية. وستشارك المخرجة الألمانية سونيا هايس، مخرجة فيلم "متى ستعود الأمور في النهاية إلى ما كانت عليه في السابق؟" كضيفة خاصة وستعقد ورشتين عمل في كل من القاهرة والإسكندرية عن تحويل الأعمال الأدبية إلى أعمال سينمائية، بالإضافة إلى مناقشتين مفتوحتين مع الجمهور بعد عرض فيلمها في القاهرة والإسكندرية تواليًا.

يذكر أن الشريك الإعلامي لأسبوع أفلام جوته ٢٠٢٤ راديو NRJ، وسيكون حضور الأفلام والجلسات النقاشية متاح للجمهور، ولا يتطلب الأمر تذاكر أو حجز مسبق.