غدا، فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق طهطا في سوهاج

أعلنت شبكة هندسة كهرباء طهطا طبقًا للإعلان على صفحة الوحدة المحلية لمجلس مدينة طهطا بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا عن المناطق الآتية:

قرية شطورة البلد ونقطة شطورة والسجل المدني بشطورة ومركز خدمات مجمع شطورة نجع الديك ونجع كوكب وحسانين ونجع الشيخ عمر بشطورة، وذلك لشد موصلات على المغذى بالمناطق المذكورة.

كهرباء طهطا تعلن أسباب قطع التيار بتلك الأماكن

يأتي ذلك في إطار الصيانة الدورية التي تجريها شبكة كهرباء طهطا طبقًا للخطة المرسومة للحفاظ على الشبكة من التهالك.