اليوم، لجنة الشؤون الخارجية بالصحفيين تستضيف السفير الياباني بالقاهرة

أعلن حسين الزناتي رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين أن اللجنة تستضيف اليوم السفير الياباني بالقاهرة السيد أوكا هيروشي، الذي سيحضر العرض الحصري لرائد الفن التقليدي المسرحي الياباني "تاي إيتشرونومورا" الذي يقوم بزيارة خاصة للقاهرة لتقديم العرض، بالتعاون مع جمعية خريجي أقسام اللغة اليابانية بالجامعات المصرية.



وأشار الزناتي إلى أن السفير سيلتقى نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، قبل حضوره العرض، وتأتي زيارته في إطار تقديره للدور الذي تقوم به النقابة، في دعم الثقافات بين الشعوب، ودورها التنويري الذى تقوم به في هذا الصدد.

