اليوم، لجنة الشؤون الخارجية بالصحفيين تستضيف السفير الياباني بالقاهرة
أعلن حسين الزناتي رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين أن اللجنة تستضيف اليوم السفير الياباني بالقاهرة السيد أوكا هيروشي، الذي سيحضر العرض الحصري لرائد الفن التقليدي المسرحي الياباني "تاي إيتشرونومورا" الذي يقوم بزيارة خاصة للقاهرة لتقديم العرض، بالتعاون مع جمعية خريجي أقسام اللغة اليابانية بالجامعات المصرية.
وأشار الزناتي إلى أن السفير سيلتقى نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، قبل حضوره العرض، وتأتي زيارته في إطار تقديره للدور الذي تقوم به النقابة، في دعم الثقافات بين الشعوب، ودورها التنويري الذى تقوم به في هذا الصدد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.