الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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سياسة

التدريب في العصر الرقمي، جلسة حوارية للجنة اقتصاديات الصحافة

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تنظم لجنة اقتصاديات الصحافة جلسة حوارية ضمن جلساتها التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحفيين في الرابعة والنصف مساء الأربعاء 11 سبتمبر.
 

لجنة اقتصاديات الصحافة 

وتناقش الجلسة (التدريب في العصر الرقمي.. والبعد الاقتصادي وآفاق التطوير والنموذج الربحي في الصحافة).


يشارك في الجلسة الكاتب والمدرب الصحفي خالد برماوي، والكاتب والمدرب الصحفي خالد حسن. ويتحدث الكاتب الصحفي خالد برماوي حول التدريب قارب النجاة الأول للصحافة من أزماتها المهنية والاقتصادية.

كما يتحدث الكاتب الصحفي خالد حسن، حول متطلبات التدريب لنجاح الدمج بين الصحافة المطبوعة والإلكترونية، والنماذج الناجحة.

المؤتمر السادس للصحفيين 

وتستهدف لجنة اقتصاديات من الجلسة الحوارية الخروج بورقة عمل، وتوصيات للمؤتمر العام، تكون بمثابة برنامج عمل، وخارطة طريق للمؤسسات الصحفية، وذلك عبر عصف ذهنى يشارك فيه الحضور.
 

ودعت لجنة اقتصاديات الصحافة،  الزملاء الصحفيين للمشاركة في الجلسة الحوارية، للتفاعل مع أحدث أهم المستجدات في صناعة الصحافة.

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