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اقتصاد

4 أسهم تتصدر قائمة الأسهم الأكثر هبوطا بختام تداولات جلسة الإثنين

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

تصدرت 4 أسهم قائمة الأسهم الأكثر هبوطًا عند إغلاق تداولات جلسة الإثنين.. وجاءت كالتالي:

 

- المطورون العرب القابضة لتغلق عند 0.456 جنيها بنسبة انخفاض بلغت 19.86%.

- تنمية للاستثمار العقاري لتغلق عند 3.660 جنيها بنسبة انخفاض بلغت 4.44%.

- الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لتغلق عند 44 جنيهًا بنسبة انخفاض بلغت 4.31 %.

- القاهرة الوطمية للاستثمار والاوراق المالية لتغلق عند 33.490 جنيهًا بنسبة انخفاض بلغت 4.20 %. 

 

تعاملات جلسة الإثنين 

 تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30374 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 37199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13168 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7139 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10180 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02%  عند مستوى 2936 نقطة.

 

 

 

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