اخبار الاقتصاد: انخفاض الذهب وسعر الذرة وعلف الصويا بالأسواق وتراجع مؤشرات البورصة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

انخفاض سعر الذرة وعلف الصويا بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفض سعر الذرة الأوكراني بنحو 100 جنيه في الطن، كما تراجع سعر علف الصويا بنحو 300 جنيه في الطن.

وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 11700 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 11700 جنيه للطن، سعر ذرة أوكراني نحو 11200 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12300 جنيه للطن.

وفيما يخص أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 21500 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 21500 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر صويا 44% نحو 20500 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.



السعر الرسمي لسلسلة هواتف iPhone 16

أعلنت آبل رسميا عن أسعار سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 16 iphone، خلال مؤتمرها السنوي.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر هواتف آيفون 16 الجديدة:

جاء هاتف آيفون iPhone 16 الأساسى بسعر يبدأ من 799 دولارًا مع سعة تخزين 128 جيجابايت، بينما يبدأ سعر ايفون 16 بلس iPhone 16 Plus من 899 دولارًا، فى حين يبدأ سعر آيفون 16 برو من 999 دولارا لسعة تخزين 128جيجا، ويبدأ سعر هاتف آيفون 16 برو ماكس من 1199 دولارا بسعه تخزين 256 جيجا.

يأتى هاتف آيفون 16 iphone بشريحة A18 بتقنية 3 نانومتر كما تم إضافة زرار الحركة الموجود فى طرازات برو الأعلى كما جاء زر التحكم في الكاميرا أسفل زر الطاقة.

كما أن وضع الكاميرات الخلفية تم العودة به لتكون عموديتان مرة أخرى مثل آيفون 11 من أجل دعم تقنية الفيديو المكاني على Apple Vision Pro.

أما من الأمام فقد جاء هاتف آيفون 16 iphone مشابها لهاتف أيفون 15 من خلال شكل الإطار المربع، وفتحة Dynamic Island التى تضم الكاميرا الأمامية وأجهزة الاستشعار.

وكانت آبل قد أطلقت سبتمبر الماضى هاتفها آيفون iPhone 15 Pro max والذي يعد واحدا من أهم وأغلى الهواتف التي تطلقها شركة آبل.

يأتي هاتف آيفون 15 Pro max بمنفذ شحن USB 3.0 بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ستمكن مستخدميه من استخدام الشاحن والكابل من iPad Pro أو MacBook Pro أو Galaxy لشحن أجهزة iPhone الجديدة كما يأتى الهاتف الجديد بحواف محددة وتعد الأنحف على الإطلاق في iPhone حيث تمكنت آبل من تقليص الأبعاد الإجمالية للهواتف.

كما تم استبدال الفولاذ المقاوم للصدأ بالتيتانيوم للإطارات، ليعد الهاتف هو أخف طرازات Pro Max التي قدمتها على الإطلاق وذلك بسبب سبيكة التيتانيوم من الدرجة الخامسة، والتي تقول الشركة إنها تستخدم أيضًا في مركبة المريخ.

كما قامت آبل بتغليف الألمونيوم في البنية التحتية للتيتانيوم باستخدام عملية ميكانيكية حرارية جديدة حيث يساعد الألومنيوم المغطى في التبديد الحراري كما تتسم إطارات الهاتف بملمس ناعم.



8 توصيات للمؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، تعرف عليها

أعلن المهندس علاء الوكيل رئيس لجنة المعارض في المجلس التصديري للصناعات الغذائية، توصيات المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية والذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وبحضور ياسر صبحي - نائب وزير المالية ونخبة من القيادات ورؤساء الهيئات والجهات الحكومية والخبراء ورجال الأعمال في قطاع الصناعات الغذائية، وتم استعراض الإنجازات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال المهندس علاء الوكيل إن تحقيق الطموح بزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في هذا المسار.

وأكد على أن القطاع أمامه فرصة كبيرة للاستفادة من الإمكانيات الواسعة التي يمتلكها قطاع الصناعات الغذائية لتحقيق نمو مستدام يسهم في رفع الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح المهندس علاء الوكيل أنه تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز مستهدفات استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الصادرات وتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار، وذلك عبر تكامل الخطط القطاعية مع احتياجات القطاع الخاص والمجالس التصديرية.

وفيما يلي التوصيات الرئيسة لدعم الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية:

1. تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية

• ربط مستهدفات إستراتيجية الدولة المصرية لتنمية الصادرات والوصول إلى 145 مليار صادرات بالإستراتيجيات القطاعية واهمية تكاملها مع طلبات القطاع الخاص والمجالس التصديرية بحيث توضح مستهدفات كل قطاع تصديري على حدي ويليها مستهدفات القطاعات الفرعية موضحة بالدول ومعدلات النمو المتوقعة.

• تكثيف التعاون بين المجلس التصديري ووزارة الزراعة والهيئات التابعة مثل الحجر البيطري والزراعي للإسراع في تسجيل المنتجات الغذائية التي تتطلب اتفاقيات مسبقة مع الدول المستهدفة.

2. دعم وتعزيز سلامة الغذاء ومنظومة سلاسل التصدير

• تعظيم دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة والإشراف على الأغذية المعدة للتصدير بما يساهم في رفع جودة المنتجات المصرية وتحسين صورتها في الأسواق العالمية باعتبارها تمثل شعار الجودة (Quality Seal) للمنتجات المصرية، وزيادة ثقة المستوردين في المنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها.

• إحكام السيطرة على عمليات التصدير من خلال السماح بالتصدير فقط من محطات تصدير معتمدة، مما يساهم في ضبط سلسلة القيمة، تحسين الممارسات الزراعية، والحد من نشاط القطاع غير الرسمي، لضمان الحفاظ على جودة وسمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

• إلزام جميع الشركات في قطاع الصناعات الغذائية بالاشتراك في المجلس التصديري للصناعات الغذائية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة للأسواق المختلفة.

3. الإجراءات المالية والادارية لصندوق تنمية الصادرات وتعزيز الدعم المالي المقدم من الدولة

• الإسراع في صرف مستحقات المساندة التصديرية فور تقديم المستندات دون استقطاعات، مع سرعة ميكنة الصندوق لضمان الشفافية والكفاءة.

• وضع برنامج لمساندة الصادرات يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي لتحفيز الشركات، وتخصيص ميزانية سنوية مرتبطة بحجم صادرات الشركات المصدرة لعمل الدعاية اللازمة للترويج لمنتجاتها في الأسواق المستهدفة بعد العرض على المجلس التصديري المختص.

• إطلاق مبادرة تمويلية من البنك المركزي بفائدة منخفضة لا تزيد عن 8% لدعم توسعات المصانع المنتجة والمصدرة، وتقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية بناءً على زيادة صادراتها.

4. مراجعة الرسوم والتكاليف لتعزيز تنافسية الصادرات

• مراجعة شاملة للرسوم المفروضة من الجهات المختلفة والتي تؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية، مع السعي لإلغائها، مع النظر في إعفاء مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في الصناعات التصديرية من ضريبة القيمة المضافة أو تخفيضها لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق الدولية.

5. تسهيل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية

• زيادة الميزانية المخصصة للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتسهيل إجراءات دخول بعثات المشترين إلى مصر لتعزيز التفاعل المباشر مع المصدرين المصريين ودعم جهود الترويج للمنتجات المصرية عالميًا.

6. تطوير منظومة النقل والتجارة الدولية

• توفير خطوط شحن بحري منتظمة وبأسعار تنافسية للأسواق الإفريقية.

• تسهيل إجراءات النقل البري إلى دول الجوار مثل ليبيا والسعودية والأردن واليمن مع مراعاة الشروط الأمنية لمنع التهريب وتحسين تدفق البضائع.

• تحسين إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي على الحدود وتوفير المعدات اللازمة لتجنب التكدس وتسريع عمليات نقل المنتجات إلى الأسواق المستهدفة.

7. تعزيز العلاقات التجارية وحل المعوقات في الأسواق المستهدفة

• تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة للاستفادة من السياسات الخارجية المصرية المتوازنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول.

• التفاوض مع الدول التي تفرض بعض القيود على الصادرات المصرية بهدف إزالة العوائق وتحسين تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة مثل العراق، السعودية، ليبيا، كينيا، والمغرب.

8. تطوير سياسات التصدير والاسعار الاسترشادية

• وضع أسعار استرشادية للصادرات الغذائية لمنع قضايا الدعم والإغراق في الأسواق الدولية ولتجنب المضاربات السعرية التي تؤدى إلى حرمان المصدر من فروق الأسعار التصديرية وتؤثر على التدفقات المالية بالعملة الأجنبية.

تراجع سعر جرام الذهب في الأسواق المحلية

سعر جرام الذهب ، تراجع سعر جرام الذهب بنحو 6 جنيهات، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2024، في الأسواق المصرية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3874 جنيها للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

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وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3390 جنيها للبيع.

يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2905 جنيهات للبيع.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2260 جنيها للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.





HSBC يرفع حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان لـ 350 ألف جنيه



رفع بنك إتش إس بي سي HSBC حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان، كريدت كارد، ليصل أعلى حد في الشراء الخارجي لـ 350 ألف جنيه، مقارنة بـ 200 ألف جنيه في السابق.

وبحسب الموقع الإلكتروني لبنك HSBC، زاد حد الشراء الدولي من الخارج على بطاقة ائتمان HSBC Premier Mastercard لـ 350 ألف جنيه، ومن الداخل 100 ألف جنيه، وارتفع حد الشراء الدولي على بطاقة HSBC Advance Mastercard - HSBC Visa Platinum إلى 250 ألف جنيه من 175 ألف في السابق، ومن الداخل 100 ألف جنيه، شهريا.

كما سمح بنك إتش إس بي سي بزيادة حد الشراء الدولي في الخارج عبر بطاقات الائتمان HSBC Visa Evolution /Cashback إلى 175 ألف جنيه شهريا من 125 ألف في السابق، وعند ما يعادل 100 ألف جنيه في الشراء الدولي من داخل مصر.

و أبقي البنك البريطاني على حدود السحب النقدي من خارج مصر على بطاقات الائتمان عند 250 دولارا، شهريا.

هيرميس تلقي الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا



أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انطلاق فعاليات مؤتمر إي اف چي هيرميس الاستثماري السنوي العاشر في لندن، المقرر انعقاده خلال الفترة من 9 وحتى 12 سبتمبر وذلك على أرض استاد الإمارات في لندن.



ويهدف المؤتمر الذي ينعقد في نسخة العام الحالي تحت عنوان "عصر جديد من الفرص" إلى استعراض فرص الاستثمار الجذابة في القطاعات الحيوية بمختلف الاقتصادات العالمية، بالإضافة إلى التعرف على أحدث الرؤى والمستجدات الاقتصادية دائمة التغير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الرئيسية، التي ستنعقد في 10 سبتمبر كلمة افتتاحية من كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، تليها جلسة نقاش تحت عنوان "رؤى قادة الأسواق المالية السعودية حول محركات النمو في الأسواق المالية"، بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين، على رأسهم عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس هيئة السوق المالية، ومحمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية، على أن تدير الجلسة راميا فراج، منتج ومقدم برامج أول في فوربس الشرق الأوسط.

وسوف يشهد اليوم التالي 11 سبتمبر إجراء حوار مفتوح تحت عنوان “التشريعات كمحفز للنمو: إطلاق الابتكار في أسواق رأس المال والتكنولوجيا التأمينية والتكنولوجيا المالية” مع محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية مع كارينا كامل، مراسل ومقدم برامج أول في تليفزيون العربية بلندن.

وسوف يناقش المشاركون أحدث التطورات والابتكارات باللوائح التنظيمية في أسواق رأس المال وتكنولوجيا الخدمات المالية التي ساهمت في جذب الاستثمارات وتعزيز السيولة النقدية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما سيُسَلَّط الضوء خلال تلك الجلسات النقاشية على الاستراتيجيات التي عززت هذه التطورات، لتوضيح أهمية توافر بيئة تنظيمية ملائمة والمبادرات التقدمية لتعزيز مكانة الأسواق العربية لتصبح مقصدًا لأهم الاستثمارات.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم



تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30374 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 37199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13168 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7139 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10180 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% عند مستوى 2936 نقطة.



