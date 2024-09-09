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محافظات

محافظ الإسماعيلية يشارك نزلاء دار المسنين احتفالهم بالمولد النبوي الشريف (صور) 

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يشارك نزلاء دار المسنين

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بزيارة دار المسنين، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاحتفال معهم وتهنئتهم بالمولد النبوي الشريف. 
 

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أبرز  الحضور خلال الاحتفالية 

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، ومنى عويضة مديرة الدار. 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

تقديم التهنئة للنزلاء 

وقدم "أكرم" التهنئة لنزلاء دار المسنين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية، مهديًا لهم حلوى المولد.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

عقد لقاء مفتوح مع النزلاء 

وحرص محافظ الإسماعيلية على عقد لقاء مفتوح مع نزلاء الدار؛ للتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم ومدى رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم داخل الدار. 

 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 

 

قام خلالها أحد نزلاء الدار بإلقاء خطبة بهذه المناسبة العطرة، عن أهمية الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والالتزام بسنته في ذكرى مولده الشريف.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

وفي نهاية الزيارة قام "أكرم" بتفقد الدار للاطمئنان على أحوال النزلاء، وزيارة المرضى منهم بغرفهم، وإهدائهم حلوى المولد النبوي الشريف. 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

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