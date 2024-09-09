محافظ الإسماعيلية يشارك نزلاء دار المسنين احتفالهم بالمولد النبوي الشريف (صور)
قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بزيارة دار المسنين، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاحتفال معهم وتهنئتهم بالمولد النبوي الشريف.
أبرز الحضور خلال الاحتفالية
وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، ومنى عويضة مديرة الدار.
تقديم التهنئة للنزلاء
وقدم "أكرم" التهنئة لنزلاء دار المسنين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية، مهديًا لهم حلوى المولد.
عقد لقاء مفتوح مع النزلاء
وحرص محافظ الإسماعيلية على عقد لقاء مفتوح مع نزلاء الدار؛ للتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم ومدى رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم داخل الدار.
الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم
قام خلالها أحد نزلاء الدار بإلقاء خطبة بهذه المناسبة العطرة، عن أهمية الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والالتزام بسنته في ذكرى مولده الشريف.
وفي نهاية الزيارة قام "أكرم" بتفقد الدار للاطمئنان على أحوال النزلاء، وزيارة المرضى منهم بغرفهم، وإهدائهم حلوى المولد النبوي الشريف.
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