نقيب الصحفيين ووزير الثقافة يبحثان سبل التعاون المشترك (صور)

التقى خالد البلشي نقيب الصحفيين بالدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين النقابة، ووزارة الثقافة.

تفاصيل لقاء نقيب الصحفيين ووزير الثقافة

تناول اللقاء عددًا من المقترحات لإنشاء شراكة استراتيجية بين الطرفين، في مجالات متعددة، وتوقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تدريب وتأهيل المكاتب الإعلامية التابعة لقطاعات وهيئات وزارة الثقافة على مستوى الجمهورية، وبمركز تدريب النقابة، مما يساهم في إثراء المشهد الثقافي المصري، وتوثيق الأنشطة والفعاليات الثقافية، ونشرها على نطاق أوسع.

كما ناقش الجانبان التعاون في إتاحة أرشيف الصحف المصرية، وتعظيم الاستفادة منه في الأبحاث والدراسات.

فعاليات مشتركة بين وزارة الثقافة ونقيب الصحفيين

وشهد اللقاء مناقشة إقامة عددٍ من الفعاليات والمسابقات المشتركة، وإقامة منفذ لتسويق إصدارات وزارة الثقافة داخل مقر نقابة الصحفيين.

وأشاد نقيب الصحفيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في مجال التعاون المشترك بين الطرفين.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أهمية الدور، الذي تلعبه نقابة الصحفيين، والصحافة المصرية في دعم الحراك الثقافي والتنويري، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود بين الوزارة، وكل الجهات المعنية ببناء الإنسان المصري.