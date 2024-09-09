ماذا يدور بين لجنة التخطيط وكولر لإنهاء ملف صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي؟

تجتمع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بشأن توضيح احتياجات المارد الأحمر في ملف الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء الاجتماع من أجل رغبة إدارة القلعة الحمراء في إنهاء صفقة محلية قبل انتهاء موسم الميركاتو الصيفي، ولكن بعد حسم كولر الأمر.

كما يسعى اللجنة إلى إقناع كولر بالتعاقد مع مهاجم فلسطيني، خاصة بعد مطالب كولر المتكررة بشأن حسم ملف المهاجم.

في الوقت الذي تحفظ كولر على كافة اللاعبين الفلسطينيين المعروضين من قبل إدارة الاسكاونتج، مطالبا بلاعب اجنبي وهو ما رفضته الإدارة بسبب عدم وجود أماكن للاعبين اجانب في قائمة الأهلي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث يخوض الفريق مرانه على فترتين استعدادا لمواجهة بطل كينيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة أحد يومي 20 و21 من الشهر نفسه.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينج يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.