الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل منتخب إيطاليا أمام الكيان الصهيوني بدوري الأمم الأوروبية

منتخب ايطاليا،فيتو
منتخب ايطاليا،فيتو

أعلن لوتشانو اسباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا تشكيل فريقه أمام الكيان الصهيوني والتي ستقام  ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/25.

تشكيل إيطاليا أمام الكيان الصهيوني 

 

 

وتقابل المنتخبان 3 مرات، فازت إيطاليا في مباراتين، بينما تعادل الفريقان في مباراة واحدة.

وأفادت تقارير إعلامية أن شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية المشفرة بأن جميع معلقي الشبكة رفضوا التعليق على مباراة إيطاليا والكيان الصهيوني ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ووفقًا للمصدر، كان من المقرر بث المباراة على قناة beIN SPORTS 2 HD، ولكن بعد رفض المعلقين التعليق على المباراة، تقرر نقلها بدلًا من ذلك على قناة beIN SPORTS 2 ENGLISH HD بتعليق باللغة الإنجليزية.


وذكرت التقارير  أن رفض المعلقين العرب جاء تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، في ضوء الأوضاع الراهنة والصراع المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام إيطالية أن الجماهير الإيطالية التي ستحضر المباراة في العاصمة المجرية بودابست ستقوم بإطلاق صافرات الاستهجان تجاه المنتخب الكيان الصهيوني  كنوع من الاحتجاج والتضامن مع الفلسطينيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بطولة دوري الأمم الأوروبية تشكيل منتخب إيطاليا بودابست بطولة دوري الأمم الكيان الصهيونى التضامن مع الفلسطينيين

مواد متعلقة

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في كينيا

أبرز ملفات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الليلة

القصة الكاملة لأزمة أحمد حجازي مع المدير الفني للمنتخب الوطني

الكاميرون تكتفي بهدف في مرمى ناميبيا وتتصدر المجموعة بتصفيات أمم إفريقيا (فيديو)

منتخب مصر للشباب يحقق تعادلا مثيرا 4–4 مع فريق الصليبخات الكويتي

أحمد حجازي: لم أعتذر عن معسكر المنتخب وتم استبعادي بقرار من حسام حسن

تصفيات أمم إفريقيا 2025، الكاميرون يتعادل سلبيًا أمام ناميبيا بالشوط الأول

لظروف خاصة، أحمد حجازي يرحل عن معسكر المنتخب

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في محافظة الفيوم

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية