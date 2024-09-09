تصفيات أمم أفريقيا، منتخب توجو يخطف تعادلا قاتلا من غينيا الاستوائية
تمكن منتخب توجو من تحقيق تعادلا مثيرا 2 /2 على مضيفه منتخب غينيا الاستوائية، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
أهداف مباراة غينيا الاستوائية وتوجو
وتقدم لويس نلافو بهدف لغينيا الاستوائية في الدقيقة 17 لكن منتخب توجو أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة للشوط الأول بواسطة روجير أهولو.
وفي الشوط الثاني أضاف جانيك بويلا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 75 لكن لابا كودجو خطف هدف التعادل القاتل لتوجو في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
وخسرت غينيا الاستوائية أمام الجزائر بهدف دون رد في الجولة الأولى فيما تعادلت توجو مع ليبيريا 1 /1.
وتمتلك توجو نقطتين في المركز الثاني مقابل نقطة واحدة لمنتخب غينيا الاستوائية في المركز الثالث.
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