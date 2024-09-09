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والدة عروس كفر الدوار: بنتي نفسيتها تحت الصفر والكوافير سبب اللي إحنا فيه

عروسة كفر الدوار،
عروسة كفر الدوار، فيتو

العروسة المغصوبة، أعربت والدة نسمة عروسة كفر الدوار، عن استيائها وغضبها من نشر الكوافير الذي أعد ابنتها لحفل الخطوبة، لفيديو يظهر حزنها وعدم قبولها خطيبها.


رد فعل غاضب من والدة عروسة كفر الدوار

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"ناخد حقنا إزاي العالم كله اتفرج علي بنتي وعريسها".

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نفسية عروسة كفر الدوار 

وأضافت:"نفسية بنتي وعريسها تحت الصفر، حسبي الله ونعم الوكيل في الكوافير، إزاي نثق في كوافير زي ده وبنتي خلعت ولبست فيه، إحنا عايزين حقنا".

طلب عروسة كفر الدوار

من جانبها طالبت نسمة عروسة كفر الدوار، باعتذار الكوافير عن نشر الفيديو الخاص بها وخطيبها، قائلة:"إحنا واخدين بعض عن حب وأنا وهو نفسيتنا زي الزفت بسبب نشر الفيديو والكلام اللي اتقال غلط اللي زعلني انها ملبسش بدلة، والموضوع ملهوش علاقة بإني مغصوبة علي الخطوبة والزواج من خطيبي".

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