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البدلة وبوكيه الورد كلمة السر، عروس كفر الدوار تكشف مفاجأة بشأن غضبها على الزواج

عروسة كفر الدوار
عروسة كفر الدوار المغصوبة، فيتو

العروس المغصوبة، قال محمد الملاوي عريس كفر الدوار:"فيه سوء تفاهم بيني وبين خطيبتي روحت أجبيها من الكوافير وبراضيها وقلت لصاحب الكوافير صورنا علشان أنا بارضيها وانا خايف على زعلها".

سر حزن عروس كفر الدوار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"خطيبتي كانت زعلانة علشان ظروفي المادية وحشة ومجبتش بدلة".
مشكلة كوافير عروسة كفر الدوار

وتابع:"الراجل بتاع الكوافير فضحني ومكنش الاتفاق انه ينشر الفيديو، المشكلة في البدلة بس والله هو ده اللي حصل معايا وأعرف خطيبتي من قبل الشبكة بشهرين أو 3 أشهر، وهي موافقة عليا وبنحب بعض، وهي عارفة ظروفي المادية".


طموح عريس كفر الدوار وقصة خلافه مع خطيبته

واستكمل: أنا كنت شادد على خطيبتي بكلمتين الصبح، وطموحي اني كنت أراضيها وأجيب بدلة بس الظروف بتاعتي ممكنتنيش اني اشتري بدلة"، متابعا:"قضينا ليلتنا عادي وهي كانت فرحانة وسهرنا ليلة الشبكة لحد الساعة 2 بالليل، واحنا مع بعض تمام".

 

وظيفة عريس كفر الدوار

وتابع عريس كفر الدوار:"انا بشتغل بائع سريح، بسرح بجوافة وطماطم وأي حاجة فيها لقمة عيش بشتغل فيها، وهي مش بتشتغل، واحنا عندنا شقة وفرشناها".

رواية عروسة كفر الدوار التي ظهرت حزينة في فيديو عريسها

من جانبها قالت عروسة كفر الدوار نسمة:"الحقيقة اني حصل خلاف بيني وبين خطيبي على مشكلة البدلة وبوكيه الورد ومعرفش ليه صاحب الكوافير ينشر الفيديو، احنا واخدين بعض عن حب وانا وهو نفسيتنا زي الزفت بسبب نشر الفيديو والكلام اللي اتقال".

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وتابعت:"انا عايزة اعتذار من الكوافير وبقول حسبي الله ونعم الوكيل للبيوتي سنتر اللي في الكوافير".

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