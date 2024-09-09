لمريض 65 عامًا، نجاح أول عملية جراحية بالصدر باستخدام المنظار بدمياط

في سابقة هى الأولي من نوعها بمحافظة دمياط، صرح السيد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط انه نجحت مستشفي كفر سعد المركزى بقيادة الدكتور محمد نصحى في إجراء أول عملية جراحية بالصدر باستخدام المنظار الجراحى لمريض يبلغ من العمر ٦٥ عاما، وكان يعاني من فتق بالحجاب الحاجز.

جراحة بالصدر باستخدام المنظار الجراحى لمريض يبلغ من العمر٦٥ عاما

الأشعة المقطعية التي تبين حالة المريض

حيث تم ذلك بقسم جراحة الصدر بمستشفي طوارئ كفر سعد، وتم عمل الإصلاح للحجاب الحاجز بكفاءة عالية بالتدخل المحدود بدون شق الصدر،

تمت الجراحة بواسطة فريق جراحى مكون من د.محمد عبدالعظيم حيطاوى ود. احمد عبدالرؤف سعد مدرسين جراحة القلب والصدر ود.محمد هيكل استشارى الجراحة العامة والمناظير.

و فى هذا الصدد تقدم الدكتور بدران وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بمستشفى كفر سعد المركزى متمنيا لهم دوام التوفيق