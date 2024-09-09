هربت إلى مصر، فنانة سودانية تزعم تلقيها تهديدات لرفضها الزواج من حميدتى (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعى فى السودان، خلال الساعات الماضية، بالقصة التى أثيرت حول هروب فناة سودانية تدعى مونيكا روبرت، من الخرطوم، لتستقر برفقة أسرتها فى مصر، بعد رفضها عرضا للزواج من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتى".

مونيكا روبرت تسرد تفاصيل عرض الزواج من حميدتي

وفى التفاصيل، زعمت الفنانة السودانية، مونيكا روبرت، من خلال موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، تلقيها عرضا للزواج من قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.

وقالت، إن إحدى قريبات حميدتي، فاتحتها في موضوع الزواج بطلب مباشر منه، مشيرة إلى أن الطلب الذي وصلهـا كان يحمل معه كل المغريات المشجعة على الزواج.

مونيكا روبرت تزعم رفض الزواج من محمد حمدان دقلو

وادعت مونيكا روبرت، أنها رفضت عرض الزواج من حميدتى، نظرا لمستواه التعليمى، علاوة على أنه منخرط فى السياسة، وهو الأمر الذي ترفضه فى شريك حياتها.

مونيكا روبرت، فيتو

وأضافت، اعتذرت عن قبول عرض الزواج، لكني تعرضت لمضايقات ولاحظت تتبع سيارات مجهولة لي فى الطرقات، ووضع هاتفها تحت المراقبة، فقررت الفرار من السودان والاستقرار فى مصر خوفا على حياتي.

وعقب انتشار حديث مونيكا روبرت، قابل الشعب السودانى الأمر بشيء من السخرية، بين من صدق الرواية وتفاعل معها، فيما كذبها آخرون واعتبرها تهدف للبحث عن "شو إعلامى" على حساب اسم الرجل الذي بات أحد الشخصيات الفاعلة في المشهد السودانى.