زينب العبد تكشف لـ "فيتو" مصير "قطة" في مسلسل العتاولة 2
كشفت الفنانة زينب العبد عن مصير شخصية “قطة” في مسلسل العتاولة 2 بعدما حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول من المسلسل.
وقالت زينب في تصريحات خاصة لـ “فيتو” "تم الاتفاق معايا للمشاركة في مسلسل العتاولة 2.. بعتولي وروحت اتفقت بس لسه ما وقعتش العقد”.
أبطال مسلسل العتاولة
يذكر أن مسلسل العتاولة بطولة النجوم: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.
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