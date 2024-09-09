فيتو تكشف في عددها الجديد، الحكومة تسقط في اختبار الدواء

تكشف فيتو في عددها الجديد عن سقوط الحكومة في اختبار توفير عدد من الأدوية الناقصة في السوق مما أدي إلى تفاقم الطوابير أمام صيدلية الإسعاف للحصول على الأنسولين فضلا عن اختفاء ونقص العديد من الأدوية ما ينذر بكارثة.

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