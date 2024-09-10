خبير: شركات قطاع الطاقة بالبورصة الأكثر التزاما بخفض الانبعاثات الكربونية

وافقت الرقابة المالية على تسجيل 12 مشروع خفض طوعي للكربون بقاعدة بيانات الهيئة، وهذه المشروعات الجديدة تسهم في خفض 13 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ وتتيح تداول نحو 13 ألف شهادة كربون طوعية من خلال المنصة المعدة لذلك من قبل البورصة.

وقال الدكتور إبراهيم النمر خبير أسواق المال، إنالهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.



وأضاف أنه بالنسبة للقطاعات المستفيدة من تلك القرارات فإنه هذا ليس حكرا على قطاع معين أو شركة معينة، وإنما هو آلية تطبق على المتعاملين في السوق، وكذلك الشركات والمصانع والمشروعات، لافتا إلى أنه سيكون لها كوتة، ويجب أن تخاطب الجهات المسؤولة لقياس نسبة الانبعاثات الكربونية، وعندما تتخطى الكوتة سيكون لها الحق في شراء شهادات كربون.

وتابع: بالنسبة للشركات المدرجة بقطاع الطاقة بالبورصة فهى الأكثر اهتماما والتزاما بذلك عن غيرها.