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سياسة

بعد دعوات إنشاء كنيس يهودي بالأقصى، رفعت سيد أحمد يحذر من مخطط محو الهوية الإسلامية والعربية

رفعت سيد احمد،فيتو
رفعت سيد احمد،فيتو

كشف الدكتور رفعت سيد أحمد، المفكر القومى ومدير مركز يافا للدراسات الاستراتيجية، أبعاد المخطط الإسرائيلي من خلال التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى، قائلا: اليمين المتطرف الاسرائيلى لا يتحدث عن رغبة اسرائيلية وانما نية إسرائيلية لإنشاء الكنيس اليهودي داخل المسجد الأقصى، وهي نية ثابتة لكل الإسرائيليين.

المخطط الإسرائيلي لهدم المسجد الأقصى 

وأكد في تصريح لـ فيتو، أن هذا  الكنيس اليهودي سيتم إنشائه الفترة المقبلة ما لم يجد مقاومة عربية وإسلامية، وربما يسعون إلى هدم المسجد الأقصى كاملا، وهو الأمر الذي يتطلب التحرك، وآخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد بعيدا عن الشجب والإدانة لأن المخطط أكبر من مخطط إنشاء كنيس يهودي.

 

 محو الطبيعة الإسلامية والهوية العربية للقدس

وواصل حديثه: هناك آثار سوف تترتب على هذا الأمر وهو محو الطبيعة الإسلامية والهوية العربية للقدس، وهذا هو الهدف الإسرائيلى بإنهاء الهوية العربية للقدس، ثم ينهون كنيسة القيامة والمسجد الأقصى وباقى الآثار الإسلامية بشكل كامل، وهذا المخطط يشترك فية كل الاسرائيليين، وعلى العرب تقديم الدعم بالسلاح للشعب الفلسطينى والمقاومة الفلسطنية للوقوف فى وجه هذا المخطط. 
 

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المسجد الأقصى وزير الامن الاسرائيلي القدس كنيسة القيامة المتطرفيين اليهود

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