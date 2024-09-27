الأطعمة المناسبة وطرق التعامل معها، كيفية تربية النسانيس في المنزل؟ (فيديو)

تعتبر تربية الحيوانات النادرة والمختلفة هواية يتبناها الكثير من المصريين، حيث يفضل البعض تربية الزواحف والطيور الجارحة، بينما يجد آخرون متعة في تدريب الحيوانات الشرسة.

تُعد النسانيس، التي تتميز بذكائها الحاد وحبها للعب، واحدة من أبرز الخيارات في هذا المجال.

تحديات تربية النسانيس في المنزل

تربية النسناس في المنزل ليست مثل تربية الحيوانات الأليفة التقليدية. يتطلب الأمر معرفة شاملة عن كيفية التعامل مع هذه الكائنات، حيث يحتاج النسناس إلى رعاية مستمرة وبيئة مناسبة.

يقول "كريم"، صاحب محل لبيع الحيوانات، إن النسانيس تحتاج إلى مساحة كبيرة للحركة واللعب، فلا يجب وضعها في قفص صغير.

وتُعتبر النسانيس حيوانات نشطة وفضولية، ولذلك يجب أن يكون صاحبها متواجدًا بشكل دائم لتلبية احتياجاتها. كما أن تربيتها تتطلب استثمارًا ماليًا كبيرًا في الغذاء والرعاية الصحية.

النسناس يفكر بطريقة مشابهة للبشر

يتميز النسناس بذكاء حاد، حيث أظهرت الدراسات قدرته على التفكير بطريقة مشابهة للبشر.

يُستخدم النسناس في بعض الأحيان في العروض السينمائية والسيرك، مما يعكس مرونته وقدرته على التعلم، ومع ذلك، يجب أن يكون الشخص مستعد للتعامل مع ذكاء النسناس، حيث يمكن أن يتسبب في بعض المشاكل إذا لم يتم تدريبه بشكل جيد.

غذاء النسانيس

يتطلب غذاء النسناس عناية خاصة ويُفضل أن يتناول:

البسكويت والمعجنات.

الفواكه والخضروات الطازجة.

اللحوم المطبوخة بدون بهارات.

البيض المسلوق.

الحليب.

الأرز.

الأرز. الحبوب والمكسرات.

ومع ذلك، يجب تجنب تقديم الأطعمة الضارة مثل اللحوم النيئة والوجبات السريعة.

القوانين المصرية تمنع تربية نسناس المارموست والكبوشي

قبل التفكير في تربية النسناس، من الضروري مراجعة القوانين في مصر حيث يُمنع تربية بعض أنواع النسانيس وفقًا لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، مثل نسانيس العالم الجديد مثل "المارموست" و"الكبوشي".

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